Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую область

Кировоградскую область разрешили переименовать в Кропивницкую / ТСН

Кировоградскую область разрешили переименовать в Кропивницкую.

5 февраля было предоставлено заключение Конституционного суда Украины по этому законопроекту: решение признано конституционным, пишут Украинские новости. То есть КСУ постановил, что переименование Кировоградской области не нарушает статьи 157 и 158 Конституции.

Теперь должно состояться голосование в Раде: законопроект будет принят, если за него проголосуют 226 депутатов в первом чтении и 300 – во втором.

Напомним, Верховная Рада Украины одобрила законопроект, которым переименовала Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район. Сам Кировоград переименовали в Кропивницкий в 2016 году в рамках декоммунизационных процессов. Переименование города вызвало бурные протесты горожан.

Ранее Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область. Глава государства не хочет, чтобы регион назывался в честь Григория Петровского.