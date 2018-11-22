Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область

Глава государства не хочет, чтобы регион назывался в честь Григория Петровского.
Президент Петр Порошенко внес на голосование в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области.
Как сообщается на сайте гаранта, область рекомендуется назвать Днепровской.
"Нужен не пиар, а результат – то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского – на свалке истории", - сказано в сообщении.
Порошенко отметил, что область не должна содержать в своем названии упоминание имени одного из советских лидеров Григория Петровского, поскольку это относится "к символике коммунистического тоталитарного режима" и на территории Украины запрещено.
Отмечается, что для переименования области в Днепровскую необходимо будет внести поправки в Конституцию Украины.
Напомним, Верховная Рада Украины одобрила законопроект, которым переименовала Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.