Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область

Днепропетровская область будет декоммунизирована / Фото: vesti.dp.ua

Президент Петр Порошенко внес на голосование в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области.

Как сообщается на сайте гаранта, область рекомендуется назвать Днепровской.

"Нужен не пиар, а результат – то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского – на свалке истории", - сказано в сообщении.

Порошенко отметил, что область не должна содержать в своем названии упоминание имени одного из советских лидеров Григория Петровского, поскольку это относится "к символике коммунистического тоталитарного режима" и на территории Украины запрещено.

Отмечается, что для переименования области в Днепровскую необходимо будет внести поправки в Конституцию Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины одобрила законопроект, которым переименовала Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.