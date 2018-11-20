Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий

Рада приняла решение о переименовании в 231 голос / УНИАН

Верховная Рада Украины одобрила законопроект, которым переименовала Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район (ранее имя сменил только райцентр).

Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.

Следующим шагом будет рассмотрение законопроекта о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей в Кропивницкую и Днепровскую соответственно. Профильный комитет Рады уже поддержал эти инициативы.

Напомним, Кировоград переименовали в Кропивницкий в 2016 году в рамках декоммунизационных процессов. Переименование города вызвало бурные протесты горожан.