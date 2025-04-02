Мелания Трамп выгуляла леопардовое пальто за 500 тысяч

Кратко:
- Мелания Трамп выгуляла пальто
- Как она выглядела
Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания Трамп сделала дерзкое заявление в леопардовом пальто за 11 000 (почти 500 000 гривен) долларов во время вручения награды "Международные женщины за мужество" Госдепартамента.
Как пишет Page Six, первая леди была одета в пальто из телячьей кожи с поясом, разработанное дизайнером из Палм-Бич Милли Парк для мероприятия в Вашингтоне. Трамп также надела черное нижнее белье и черные туфли на каблуках.
Ее пальто было подарено Мелании вместе с двумя другими особенными вещами в декабре 2024 года, рассказала Пак.
Фото роскошной Мелании можно посмотреть тут
"Я невероятно польщена и шокирована тем, что первая леди сегодня надела мое изделие. … Это то, что стоит отпраздновать", — расплакалась дизайнер-самоучка.
Пак, родившаяся в Венесуэле, призналась, что понятия не имела, что 54-летняя Трамп надела пальто на церемонию награждения, пока не увидела фотографии.
Пальто из телячьей кожи с леопардовым принтом была представлена на показе Milly Park в прошлом месяце.
Бренд также продает купальники, свадебную, мужскую и детскую одежду, согласно его веб-сайту.
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Ранее Главред писал о том, что дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп поздравила отца с инаугурацией. Отметим, Трамп стал 47-м президентом США. На своей странице в соцсетях Иванка отметила, что произошел исторический момент.
Напомним, на инаугурации Дональда Трампа Мелания Трамп в вечернем платье от старинного друга и в винтажных драгоценностях выглядела роскошно.
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Кто такая Мелания Трамп?
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
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