Мелания Трамп выгуляла леопардовое пальто за 500 тысяч

Мелания Трамп надела пальто из Венесуэлы, стоимостью пол миллиона гривен.

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Мелания Трамп выгуляла красивое пальто / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелания Трамп

Кратко:

Мелания Трамп выгуляла пальто

Как она выглядела

Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания Трамп сделала дерзкое заявление в леопардовом пальто за 11 000 (почти 500 000 гривен) долларов во время вручения награды "Международные женщины за мужество" Госдепартамента.

Как пишет Page Six, первая леди была одета в пальто из телячьей кожи с поясом, разработанное дизайнером из Палм-Бич Милли Парк для мероприятия в Вашингтоне. Трамп также надела черное нижнее белье и черные туфли на каблуках.

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Ее пальто было подарено Мелании вместе с двумя другими особенными вещами в декабре 2024 года, рассказала Пак.

Фото роскошной Мелании можно посмотреть тут

"Я невероятно польщена и шокирована тем, что первая леди сегодня надела мое изделие. … Это то, что стоит отпраздновать", — расплакалась дизайнер-самоучка.

Пак, родившаяся в Венесуэле, призналась, что понятия не имела, что 54-летняя Трамп надела пальто на церемонию награждения, пока не увидела фотографии.

Пальто из телячьей кожи с леопардовым принтом была представлена ​​на показе Milly Park в прошлом месяце.

Бренд также продает купальники, свадебную, мужскую и детскую одежду, согласно его веб-сайту.

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Ранее Главред писал о том, что дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп поздравила отца с инаугурацией. Отметим, Трамп стал 47-м президентом США. На своей странице в соцсетях Иванка отметила, что произошел исторический момент.

Напомним, на инаугурации Дональда Трампа Мелания Трамп в вечернем платье от старинного друга и в винтажных драгоценностях выглядела роскошно.

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Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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