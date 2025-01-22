"Пусть он управляет": Иванка Трамп высказалась о президентстве отца

Вы узнаете:
- Что Иванка Трамп думает о президентстве отца
- Какие пожелания она ему оставила
Дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп поздравила отца с инаугурацией. Отметим, Трамп стал 47-м президентом США.
На своей странице в соцсетях Иванка отметила, что произошел исторический момент.
"Я горжусь его решительностью, стойкостью и преданностью нашей стране", – написала Трамп.
Также она заявила, что молится о том, чтобы ее отец мудро руководил страной.
"Пусть он управляет с пониманием и открытым сердцем, стремясь принести единство там, где есть разделение, и мир там, где есть конфликт. И да благословит Бог и направляет моего отца и нас всех", – подытожила Иванка.
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Ранее Главред рассказывал, что британский актер, который сыграл Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл впервые стал отцом. Вместе с возлюбленной, которая подарила ему ребенка, он попался в объективы папарацци.
Также стало известно, что во время пожаров в Лос-Анджелесе Брюс Уиллис впервые за три года вышел в свет. "Крепкий орешек" избегает публичности из-за тяжелой болезни.
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Кто такая Иванка Трамп?
Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.
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