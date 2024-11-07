Иванка Трамп впервые за долгое время появилась на публике и огорошила своим видом

Иванка Трамп выглядела сногсшибательно.

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Иванка Трамп выбрала элегантный наряд / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иванка Трамп

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Старшая дочь Трампа показалась на публике

Иванка удивила выбором наряда

В Мар-а-Лаго, штат Флорида, прошла вечеринка, которую организовала Республиканская партия в честь победы Дональда Трампа на выборах, там были и несколько членов семьи политика.

Как сообщило издание Reuters, на мероприятии присутствовала старшая дочь политика - Иванка Трамп со своим мужем Джаредом.

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Отметим, пара впервые за все время избирательной компании показалась публично, но Иванка поразила всех своим видом.

Модель выбрала яркий бархатный костюм глубокого синего цвета, который состоял из пиджака и штанов прямого кроя. Образ она дополнила голубой шелковой рубашкой и серьгами с бриллиантами.

Иванка Трамп на вечеринке / фото: REUTERS/Carlos Barria

Кто такая Иванка Трамп? Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.

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Отметим, как сообщал Главред, в Сети уже придают сомнению искренность чувств первой леди США Мелании Трамп к ее мужу. Все дело в том, что Дональд Трамп поблагодарил жену за поддержку, но в ответ она подставили щеку мужу для поцелуя, а не губы.

А также украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, что поправилась на 13 кг и чувствует себя счастливой. Также стало известно, что сейчас она 67 кг.

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