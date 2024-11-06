Первый неловкий момент президента: Мелания отказалась целовать Трампа на публике

В Сети придают сомнению искренность чувств первой леди США к ее мужу.

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Дональд Трамп новости - неловкий поцелуй Дональда и Мелании Трамп обсуждают в Сети / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Скриншот

Кратко:

Трамп произнес победную речь, в которой объявил себя 47-ым президентом США

Он поблагодарил Меланию Трамп, свою первую леди, за поддержку и попытался поцеловать ее

Неловкий поцелуй обсуждают в Сети

Политик, бизнесмен и 45-ый президент США Дональд Трамп после подсчета голосов выступил с победной речью перед своими избирателями во Флориде. Он объявил себя 47-ым президентом США.

Среди заявлений и обещаний Трамп уделил внимание и своей жене Мелании. "Я также хочу поблагодарить мою прекрасную жену Меланию, первую леди, книга которой стала бестселлером номер один в стране (мемуары Мелании Трамп, выпущенные в октябре 2024 - прим. редактора). Вы можете в это поверить? Она очень много работает, чтобы помочь людям. Так что я просто хотел поблагодарить ее", - произнес он.

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После этого Трамп направился к своей первой леди, которая стояла с ним рядом на сцене. Многие отметили, что поведение между супругами было очень скованным, объятия - неловкими, а Мелания вместо губ подставила мужу щеку с натянутой улыбкой. Эти кадры попали на видео, которое уже получило множество репостов в социальных сетях.

Так в Х пользователи вновь обратились к конспирологической теории о том, что Трампы на самом деле лишь разыгрывают любящих супругов на публике, ведь Мелания даже в вечер триумфа Дональда не согласна подпускать его к себе.

Смотрите видео неловкого поцелуя Дональда и Мелании Трамп во время победной речи:

"Перспективы мрачные. Мало утешения в том, что его собственная жена не любит его по-настоящему. Она целует его, как незнакомца на званом ужине. Она позволяет ему прикасаться к себе только потому, что он рекламирует ее книгу", - пишет пользователь ChudsOfTikTok.

Дональд Трамп новости - неловкий поцелуй Дональда и Мелании Трамп обсуждают в Сети / Скриншот Х

"Мелания ненавидит своего мужа, мне кажется. Этот поцелуй был очень неловким. Цирк какой-то", - пишет mind_yo_bizns.

"Трамп пытается поцеловать Меланию. Она подставляет ему щеку", - отметил Jeff Sharlet.

"Между Дональдом и Меланией нет никакой химии. Этот поцелуй выглядит слишком натянутым", - пишет Tee.

"Они неестественны друг с другом. Объятия выглядят неловко и фальшиво. Они столкнулись руками. Если бы они были семейной парой столько времени, сколько они женаты, объятия не были бы такими неловкими. Интересно, какова реальная история", - подметил usedtolovemycity.

"Мелания в бешенстве от того, что ей приходится снова быть на виду у публики с мужем, которого она презирает", - entheopapi.

"Мелания не может даже стоять рядом со своим мужем. Я уверена, что она голосовала за Харрис", - TanCB.

Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Дональд Трамп - последние новости:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. По словам украинского лидера, Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украино-американского стратегического партнерства.

Как сообщал Главред, во время выступления перед сторонниками во Флориде Трамп заявил о своей победе. По его словам, теперь он стал и 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки.

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