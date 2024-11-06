Сразу после выборов Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине

Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

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Дональд Трамп заявил, что собирается завершить все войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вы узнаете:

Что Трамп сказал после выборов во время выступления перед сторонниками

Как Трамп собирается действовать в отношении военных конфликтов

Американский политик Дональд Трамп, который принимал участие в президентских выборах США и уже объявил о своей победе, заявил, что собирается остановить все войны. Об этом он сказал сторонникам в штабе в городе Палм-Бич (Флорида).

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп.

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Республиканец также пообещал, что курс США "развернется на 180 градусов" и это будет время, когда американцы восстановят контроль в своей стране. Политик пообещал, что налоги будут снижены, а у США будет больше нефти, чем у Саудовской Аравии и России.

Смотрите видео - Выступление Трампа, в котором он обьявил о победе на выборах президента США:

Ранее Главред писал, что, по данным CNBC, сегодня же Трамп планирует позвонить кремлевскому диктатору Путину, а в начале 2025 года начать диалог об установлении мира в Украине.

Выборы в США - последние новости

Американские СМИ уже объявили Трампа президентом. По данным The Hill, экс-президент получил 270 необходимых голосов выборщиков для того, чтобы во второй раз занять кресло в Белом доме.

Предварительные итоги Fox News свидетельствуют, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Официальные подсчеты еще продолжаются.

Во время выступления перед сторонниками во Флориде Трамп заявил о своей победе. По его словам, теперь он стал и 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки.

"Спасибо, что избрали меня 47-м президентом США", - сказал политик.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. По словам украинского лидера, Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украино-американского стратегического партнерства.

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