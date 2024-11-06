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Как королева Елизавета отзывалась о Дональде Трампе - детали

Элина Чигис
6 ноября 2024, 22:20
189
Королева Елизавета по-особенному относилась к Дональду Трампу.
Королева Елизавета, Дональд Трамп
Королева Елизавета не воспринимала Дональда Трампа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, принц и принцесса Уэльских, Дональд Трамп

Что произошло:

  • Королева Елизавета не отзывалась о Трампе позитивно
  • Политик возмутил ее своим поведением

В США прошли выборы президента и уже известно, что победил Дональд Трамп от Республиканской партии.

Как сообщает издание The Guardian, бывшая королева Великобратинии Елизавета II несколько раз встречалась с Дональдом Трампом и сформировала свое мнение о нем. Когда политик был 45-президентом США, королева не очень позитивно относилась к нему.

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В биографии Елизаветы "Путешествие вокруг королевы", которую написал Крейг Браун, было сказано, что королева все же считала Трампа "очень грубым".

"Говорят, что королеве особенно не понравилось то, как бывший президент не мог перестать смотреть через ее плечо, как будто искал кого-то более интересного", - написали в издании.

Также уточняется, что Дональд нарушал королевский протокол и, по мнению Елизаветы, имел договоренность со своей женой Меланией.

Кто такая Елизавета II?

Елизавета II – королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.
Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада бракосочетаний ее детей, ее annus horribilis в 1992 году и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в ​​1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.

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Как недавно сообщал Главред, путинист Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. Певец поблагодарил родителей за то, что они дали ему жизнь и опубликовал фото с их свадьбы, а также раскрыл свою тайну.

А также российский комик Максим Галкин сейчас находится в США на гастролях и в Нью-Йорке он посетил украинский музей. Украинцы поблагодарили Максима за поддержку, а вот россияне захейтили его за такой поступок.

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