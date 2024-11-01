Максим Галкин довел россиян до истерики - что произошло

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Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическую политику Кремля, сейчас находится в США на гастролях и в Нью-Йорке он посетил украинский музей.
На своей странице в Instagram Галкин опубликовал фото с музея и отметил, что наслаждался экспозицией украинского модернизма. В частности, в музее были представлены полотна таких художников как Давида и Владимира Бурлюков, Марии Синяковой, Александра Богомовазова и других.
"Побывал в Украинском музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная и довольно представительная выставка Александры Экстер. Ее картины, эскизы к декорациям и костюмов. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами работы художницы, один из которых представлен на выставке", - написал юморист.
Украинцы поблагодарили Максима за поддержку, а вот россияне захейтили его за такой поступок.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, как ранее сообщал Главред,Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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