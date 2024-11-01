"Говорил Алле гадости": у Пугачевой и Галкина начались проблемы в браке - росСМИ

Алла Пугачева боится потерять Максима Галкина.

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Появились новые слухи о жизни Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Алена Кравец назвала Галкина абьюзером

Светская львица считает Пугачеву несчастной

Российская светская львица и певица Алена Кравец, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решила пустить новые сплетни о жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Кстати, так делает многие российские звезды-путинисты ради пиара, при этом не имея никаких подтверждений своим словам.

Отметим, Пугачева и Галкин публично осудили нападение РФ на Украину и уехали жить в Израиль, сейчас же известно, что Примадонна с детьми находится на Кипре, пока юморист на гастролях.

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В комментарии для росСМИ, Кравец заявила, что Максим Галкин настоящий абьюзер.

"Я лично видела не раз неприглядные сцены, когда он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Такое типичное поведение абьюзера. Но она боится остаться одна", - выдала путинистка.

Также Кравец с чего-то решила, что Алла Пугачева осталась ни с чем ради мужа.

"Меньше всего в этом возрасте хочется оставаться одной. Поэтому она с молодым мужем практически круглосуточно. Это из-за страха потерять его", — сказала светская львица.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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