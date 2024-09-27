Галкин ввел строгие запреты для россиян на своих концертах

Максим Галкин не стал церемониться с россиянами, которые хотят попасть на его концерты.

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Максим Галкин ввел строгие ограничения для россиян/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, запретил россиянам снимать и записывать его на диктофон во время тура по США и Канаде.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, за этим будет следить усиленная охрана. "Если секьюрити увидят у зрителя телефон, то вышвырнут его из зала", - пишут пропагандисты.

Максим Галкин / инфографика: Главред

При покупке билета (стоит от $90 до $230) человек соглашается с требованием Галкина не снимать и не писать звук и с возможными последствиями за нарушение.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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