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Сын Плющенко перешел черту / Коллаж Главред, фото Sport24

Кратко:

Что позволяет себе сын Плющенко

Как он оскорбил отца

9-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, который с малых лет стоит на коньках, никак не сложит себе цены, а также хамит, публично оскорбляя свою семью, в очередной раз опозорился.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, на этот раз самоуверенный посредственный фигурист назвал своего отца Евгения Плющенко "дурачком".

видео дня

Накануне сам Плющенко показал видео, где его сын называет своего отца "дурачком". Очевидно, что родители поощряют поведение своего наглого сына и откровенно гордятся его мерзким поведением.

Отпрыску Плющенко не понравилось, что отец снимал его во время путешествия на яхте. "Зачем он снимает меня, как дурачок", - спрашивает Плющенко-младший.

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К слову, в прошлый раз Плющенко уже вызверился на своего отца. Подростку не понравилось, что его отец любит играть в падел-теннис.

Между тем, его мать - музыкальный продюсер в террористической России Яна Рудковская считает, что ее сын не нуждается в воспитании. "Нашему Гномычу палец в рот не клади - откусит по локоть. И текст выдаст от души, похлеще любого спичрайтера и креативщика. Это он еще не в полную силу старался, мы дома и не такие скромные обороты слышим", - гордится умением своего сына хамить Рудковская.

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