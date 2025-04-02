'Среди погибших все гражданские': Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

Зеленский призвал мир усилить давление на Россию для прекращения террора против Украины и отметил недостаточное количество систем ПВО для противодействия РФ.

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Зеленский жестко отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

О чем сказал Зеленский:

Россия целенаправленно ударила по Кривому Рогу

В результате атаки все погибшие - гражданские

Мир должен давить на Москву для прекращения террора

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, вызвав жертвы среди гражданских. Остановить такой террор можно только через усиленное международное давление и поддержку Украины. Об этом написал президента Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, Кривой Рог подвергся целенаправленному ракетному удару со стороны России.

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Президент Украины сообщил, что все необходимые службы работают на месте, ликвидируя последствия обстрела и оказывая помощь пострадавшим. Известно о жертвах - пока подтверждена гибель четырех человек, все они были гражданскими. Глава государства выразил соболезнования их родным и близким.

"Повсюду в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно только достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров - от Америки, от Европы, от других в мире. Нас всех отделяет как минимум от полного и безусловного прекращения ударов только отсутствие согласия России прекращать войну", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что только международное давление может заставить Россию согласиться. Кроме того, подобные атаки еще раз подтверждают, что Украине необходимо достаточно систем и ракет ПВО для защиты всего населения от российского террора.

"Работаем со всеми партнерами ради этого и благодарим всех, кто нам помогает. Всем, кто понимает, что нужно давление на Россию и стабильная поддержка Украины", - резюмировал Зеленский.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

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