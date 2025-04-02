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"Среди погибших все гражданские": Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

Юрий Берендий
2 апреля 2025, 19:03
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Зеленский призвал мир усилить давление на Россию для прекращения террора против Украины и отметил недостаточное количество систем ПВО для противодействия РФ.
'Среди погибших все гражданские': Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу
Зеленский жестко отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

О чем сказал Зеленский:

  • Россия целенаправленно ударила по Кривому Рогу
  • В результате атаки все погибшие - гражданские
  • Мир должен давить на Москву для прекращения террора

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, вызвав жертвы среди гражданских. Остановить такой террор можно только через усиленное международное давление и поддержку Украины. Об этом написал президента Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, Кривой Рог подвергся целенаправленному ракетному удару со стороны России.

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Президент Украины сообщил, что все необходимые службы работают на месте, ликвидируя последствия обстрела и оказывая помощь пострадавшим. Известно о жертвах - пока подтверждена гибель четырех человек, все они были гражданскими. Глава государства выразил соболезнования их родным и близким.

  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины

"Повсюду в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно только достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров - от Америки, от Европы, от других в мире. Нас всех отделяет как минимум от полного и безусловного прекращения ударов только отсутствие согласия России прекращать войну", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что только международное давление может заставить Россию согласиться. Кроме того, подобные атаки еще раз подтверждают, что Украине необходимо достаточно систем и ракет ПВО для защиты всего населения от российского террора.

"Работаем со всеми партнерами ради этого и благодарим всех, кто нам помогает. Всем, кто понимает, что нужно давление на Россию и стабильная поддержка Украины", - резюмировал Зеленский.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сможет уничтожить Крымский мост, когда будет принято соответствующее политическое решение, отметил авиационный эксперт Константин Криволап.

Тем временем российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по Харькову. В Киевском районе города вражеский дрон попал в многоэтажный дом, в результате чего есть пострадавшие, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дипломатические усилия по завершению войны в Украине столкнулись с новыми трудностями - Россия отклонила предложенные США условия прекращения огня, заявив, что они не учитывают "главные причины" конфликта. Главред собрал ключевые детали этого отказа и его возможные последствия для РФ.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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