Умеров анонсирует завершение первого этапа реформы ВЛК: подробности

ВЛК переходит на электронный формат: как это упростит процесс для мобилизованных.

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Успешно реализовали первый этап реформы ВВК / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Ключевые факты:

Завершен первый этап реформы военно-врачебных комиссий

Выводы автоматически попадают в реестр "Оберег" и "Резерв+"

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о завершении первого этапа реформы военно-врачебных комиссий. Об этом он сообщил 2 апреля на своей странице в Facebook.

"С 1 марта мы готовили систему к запуску: работники ВВК проходили обучение, регистрировались в электронном кабинете. Активнее всего к переходу присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей", - рассказал Умеров.

С 1 апреля все ВВК обязаны оформлять свои заключения в электронном виде. Министр подчеркнул, что больше всего к реформе присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей.

Что меняется для военнообязанных:

- Выводы ВВК создаются онлайн - это быстро, прозрачно, без бюрократии и коррупционных рисков.

- Информация автоматически попадает в реестр "Оберіг" - Данные о пригодности или непригодности и дату прохождения ВВК оперативно отображаются в приложении "Резерв+".

Степени пригодности к военной службе, мобилизация / Инфографика: Главред

Умеров также отметил, что этот этап реформы позволит создавать заключения ВВК без бюрократии, а также автоматически отображать информацию в реестре "Оберіг" и в приложении "Резерв+". Кроме того, больше не нужно приносить документы в ТЦК.

Реформа ВВК является частью масштабной трансформации, которая реализуется совместно с Министерством здравоохранения, Генштабом ВСУ и международными партнерами при поддержке правительств Великобритании и Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и Программы Специального советника по вопросам обороны.

ВВК в Украине - что изменилось

Как сообщал Главред, заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила, что военно-врачебные комиссии (ВВК) вскоре начнут использовать электронные очереди, пока что в тестовом режиме. Главная цель - сократить очереди и ускорить процесс прохождения комиссий.

Напомним, срок прохождения ВВК для ограниченно годных продлили до 5 июня. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что повестки на ВВК не выдаются - военнообязанные должны самостоятельно обратиться в ТЦК или воспользоваться приложением "Резерв+".

Кроме того, во время мобилизации мужчины, которые не явились в ТЦК по повестке, не стали на воинский учет или уклоняются от прохождения ВВК или призыва, могут быть объявлены в розыск. Военкоматы фиксируют такие нарушения и передают информацию в полицию для дальнейших мер, объясняют юристы.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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