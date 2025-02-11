Зеленскому нужно снизить призывной возраст для сохранения поддержки Запада - Bloomberg

По данным СМИ, Кремль вряд ли пойдет на более серьезные переговоры, пока издержки войны не перевесят издержки мира.

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Зеленскому нужно снизить призывной возраст - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Основные тезисы статьи Bloomberg:

Путин не проявляет серьезного интереса к миротворчеству

Трамп должен быть готов ввести высокие налоги и санкции

Трамп был бы рад быстрой победе в Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо решить проблему с нехваткой войск, снизив призывной возраст с 25 лет, чтобы "заслужить" постоянной поддержки Запада. Об этом пишет Bloomberg.

"В конце этой недели представители Белого дома планируют обсудить со своими европейскими коллегами, как положить конец войне в Украине. Однако для того, чтобы переговоры привели к прочному урегулированию, США и их союзники должны показать, что они готовы обеспечить его соблюдение", - сказано в статье. видео дня

Отмечается, что на сегодняшний день президент России Владимир Путин не проявляет серьезного интереса к миротворчеству.

По мнению журналистов, Кремль вряд ли пойдет на более серьезные переговоры, пока издержки войны не перевесят издержки мира. Это почти наверняка потребует усиления экономического и военного давления со стороны Запада, а также надежных и долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности Украины.

"Украинские лидеры, которые все более реалистично оценивают свои перспективы вернуть утраченные территории на поле боя, должны внести свою лепту. Если правительство президента Владимира Зеленского хочет доказать, что заслуживает постоянной поддержки Запада, ему необходимо решить проблему нехватки войск, расширив набор и снизив призывной возраст", - отмечается в статье.

В свою очередь президент США Дональд Трамп должен быть готов выполнить угрозы о введении "высоких налогов, тарифов и санкций" в отношении России, если Путин начнет тянуть время.

"Предыдущий Белый дом ввел потенциально разрушительные ограничения на поставки нефти, нацелившись на экспорт, который финансирует около трети российского бюджета. Новая администрация должна неукоснительно выполнять их, в том числе угрожая дополнительными санкциями индийским и китайским покупателям, приобретающим российскую нефть по цене выше 60 долларов", - пишут журналисты.

По их мнению, самой большой проблемой будет убедить Путина, что Запад намерен поддерживать любое соглашение, и президент России не сможет просто перевооружиться и возобновить наступление через несколько лет. Они добавили:

"Без сомнения, Трамп был бы рад быстрой победе в Украине, подобной прекращению огня между Израилем и ХАМАС, которое было достигнуто незадолго до его инаугурации. Но слабая сделка, которая оставит Путина готовым возобновить свою атаку, чревата новым циклом конфликтов и нестабильности, расколет Запад и изменит геополитический баланс. Даже Трамп не сможет представить это как победу".

Мобилизация, инфографика / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить бронь от мобилизации. На этих предприятиях разрешено бронировать до 75% военнообязанных работников.

Кроме того, все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации.

Также в Украине готовятся к внедрению новых правил прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и изменения в процедурах мобилизации. Инициативы направлены на совершенствование и повышение эффективности общей мобилизационной кампании.

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