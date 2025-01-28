Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

Юрий Берендий
28 января 2025, 16:55
1412
В Украине планируют ввести новые правила прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и внесение изменений в процедуру мобилизации.
В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января
Кого затронут новые правила мобилизации и воинского учета / Коллаж: Главред

Коротко:

  • Как пройти ВВК без ТЦК и СП
  • Какой срок прохождения ВВК для ограниченно годных
  • Новые правила мобилизации

В Украине готовятся к внедрению новых правил прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и изменения в процедурах мобилизации. Инициативы направлены на совершенствование и повышение эффективности общей мобилизационной кампании. Запланированные реформы должны учесть вызовы, которые возникают в связи с длительной войной, а также обеспечить лучшую подготовку мобилизованных.

В частности, изменения предусматривают оптимизацию работы ВВК, что должно помочь украинцам быстрее проходить данную процедуру, а также уменьшить нагрузку на комиссии.

видео дня

Главред собрал главное, что стоит знать о новых правилах прохождения ВВК и изменениях к мобилизации в Украине

Электронное направление на ВВК - как записаться на ВВК

Кабинет министров принял решение о внедрении электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 28 января.

"Сегодня даем "зеленый свет" электронным направлениям на ВВК для военнообязанных. Людям не нужно будет отстаивать очереди возле ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение "Резерв+", - написал Шмыгаль в Telegram.

Как отметил глава правительства, эта опция в первую очередь станет доступной для тех, кто желает пройти ВВК добровольно. Также для граждан, получивших повестку, предусмотрена возможность подать электронный запрос на формирование направления, что позволит избежать дополнительных затрат времени на посещение территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Когда должны пройти ВВК ограниченно годные - как получить направление на ВВК ограниченно годным

В Украине все военнообязанные с категорией "ограниченно годные" обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля. Однако из-за большого объема работы не все успеют это сделать, и срок будет продлен. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Она отметила, что более миллиона человек с этой категорией еще не прошли повторную ВВК, поскольку ждали вызовов от Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", - говорится в публикации Верещук в Telegram-канале.

Верещук выразила сомнение, что все успеют пройти комиссию до 4 февраля, а после этого могут начаться штрафы и юридические санкции.

Для решения ситуации правительство принимает срочные меры:

  • Вместе с депутатами готовятся законодательные изменения для продления срока повторного медосмотра.
  • Вносятся нормативные изменения, чтобы временно не применять штрафы.

Кроме того, по словам Верещук, Министерство обороны и Министерство здравоохранения работают над организацией надлежащих графиков работы ВВК и обеспечением вызовов военнообязанных для прохождения ВВК.

"Так будет конструктивно. Но, все ограниченно годные должны пройти повторный медосмотр. Как того требует закон", - резюмировала она.

Новые правила прохождения ВВК

Впоследствии, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в эфире телемарафона рассказала, что в Офис президента начали поступать обращения от общественных организаций и физических лиц, связанные с актуальными проблемами. В результате анализа было установлено, что проблема действительно существует. Об этом доложили президенту, который дал поручение принять немедленные меры для ее решения.

По словам Верещук, вместе с народными депутатами уже нарабатываются необходимые законодательные изменения. В частности, предлагается продлить срок для повторного медицинского осмотра минимум на три месяца и отложить применение штрафов.

Также Кабмин планирует внести изменения в постановление № 560, которые позволят Министерству обороны и территориальным центрам комплектования (ТЦК) извещать граждан о дате и времени прохождения ВВК в электронном формате. Кроме того, Министерство обороны и Министерство здравоохранения должны обеспечить надлежащую организацию графиков работы ВВК.

"Мы решаем вопрос с графиками, с самими направлениями, категориями людей, потому что у нас есть разные категории ограниченно годных: есть военные, есть военнообязанные, резервисты, есть те, кому не исполнилось 25 лет", - пояснила Ирина Верещук.

Верещук также отметила, что будет инициировать изменения, которые позволят освободить от прохождения ВВК лиц, признанных ограниченно годными, но не достигших мобилизационного возраста, чтобы избежать наложения на них штрафов.

Мобилизация по-новому - что известно о призыве 18-25 лет

Кроме того, в ближайшие дни в Украине планируется представить новые подходы к привлечению на военную службу мужчин в возрасте 18-25 лет. Офис президента готовит законодательные изменения и соответствующие указы президента, касающиеся призыва этой возрастной категории. Об этом ТСН.ua сообщил советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур.

"Будет целый комплекс изменений и в законодательство, и в указы президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Работала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция", - сообщили в Офисе президента.

Вероятно, эти предложения будут обсуждены на Ставке верховного главнокомандующего.

Инфографика закона о мобилизации
Что предусматривает закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кроме того, заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса, в интервью Associated Press отметил, что Украина завершает разработку реформы призыва, направленной на привлечение молодежи 18-25 лет, которая сейчас не подлежит мобилизации, передает "Суспільне".

По словам Палисы, текущая система призыва, унаследованная от советских времен, препятствует эффективности. Поэтому рассматриваются новые варианты, в частности внедрение так называемого "честного контракта", включающего финансовые стимулы, гарантии обучения и механизмы для улучшения взаимодействия между военными и их командирами.

"Чтобы обезопасить командира подразделения и солдата-контрактника, установить между ними открытые и профессиональные отношения и установить четкие границы, понятные обоим, - сказал полковник, - На мой взгляд, это необходимо для эффективного диалога".

Также Офис президента вместе с Кабинетом министров и Министерством обороны анализирует причины недостаточной эффективности мобилизационных мероприятий и ищет пути их улучшения.

"На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. На мой взгляд, на данный момент это больше, чем нам нужно для решения определенных задач на передовой, - сказал он, - Механизм, который мы имеем сейчас, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", - сказал Павел Палиса.

Вам также могут быть интересными новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация частичная мобилизация мобилизация в армию экономическое бронирование
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

17:50Синоптик
В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

16:55Украина
"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

16:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Новая магнитная буря приближается к Украине: когда она начнется

Новая магнитная буря приближается к Украине: когда она начнется

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Последние новости

17:50

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

17:37

Кто владелец собаки: лишь единицы догадаются за 7 секунд

17:37

Доллар "летит" вверх: НБУ установил новый курс валют

17:27

Назван владелец сгоревших ретро-автомобилей во время атаки на Киев

17:20

Настоящие гении, к которым следует прислушаться: мольфар назвал редкий знак зодиакаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:55

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

16:39

"Большая проблема": в ЦПД рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине

16:36

Довольные будут все: 4 лучшие свахи по знаку зодиака

16:35

"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

Реклама
16:33

Леся Никитюк беременна первенцем - СМИ

16:31

Водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: есть первый инцидент

16:24

"Откроет новые возможности": "Укрпошта" запустит работу почтового банка

16:13

Польза или вред: что будет, если собака съест хурму

15:54

"Она намекнула - забеременела": Анатолий Анатолич сыграет свадьбу

15:42

"Евровидение-2025": стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

15:32

Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

15:21

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

15:20

Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефтьмнение

15:17

РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила план ФСБФото

15:16

Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Реклама
15:10

Налет на унитазе исчезнет за 15 минут: девушка показала лучшее средствоВидео

14:58

Гениально: зачем хитрые дальнобойщики едут близко друг к другу

14:44

Маша Ефросинина раскрыла фамилию режиссера, который ее домогался

14:34

Враг притормозил: ВСУ нанесли РФ большие потери на ключевом направлении - Братчук

14:12

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

14:10

Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

14:01

Как приготовить гору сочнейших котлет на скорую руку - изумительный рецептВидео

13:56

"Даем зеленый свет": в Украине вводят электронные направления на ВВК

13:45

Чем кормить кота, кроме корма: список продуктов не такой уж и большой

13:40

Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

13:15

Продавал повестки за 1000 долларов: полиция разоблачила работника ТЦК

13:14

Украина не верит, что Трамп заключит выгодное соглашение об окончании войны - СМИ

13:13

Выход конкурента ChatGPT на рынок: мировые богачи потеряли $108 млрд за сутки

13:07

Путинистка Диана Гурцкая призналась, что ей диагностировали рак - детали

12:41

"Мурат - однозначно": игривая Билык высказалась про роман с Налчаджиоглу

12:31

Уничтожили оккупантов и захватили трофеи РФ: бойцы ССО провели успешную операциюФото

12:29

Пополнение авиации ВСУ: во Франции анонсировали передачу мощных истребителей

12:15

"Могла бы управлять страной": опубликован официальный портрет Мелании Трамп

11:59

РФ хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска

11:49

"Хортица": в Торецке и Часовом Яру идут городские бои

Реклама
11:10

РФ атаковала Украину сотней дронов: Умань - без света, в Харькове - пожарФото

10:50

КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула - СМИ

10:45

Россияне готовят "котел" для ВСУ в Донецкой области: Ступак раскрыл опасное направление

10:35

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Крысам - срывы, Змеям - обиды

10:12

Старинный рецепт из газеты СССР: все ищут такую закуска на столе

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

10:10

Армия РФ прибегла к новой неожиданной тактике на фронте: в Forbes раскрыли угрозы

10:07

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

10:06

"Сыграла" за ЕС: Венгрия не наложила вето на продление санкций против РФ

10:01

Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять