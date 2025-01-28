В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине планируют ввести новые правила прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и внесение изменений в процедуру мобилизации.

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Кого затронут новые правила мобилизации и воинского учета / Коллаж: Главред

Коротко:

Как пройти ВВК без ТЦК и СП

Какой срок прохождения ВВК для ограниченно годных

Новые правила мобилизации

В Украине готовятся к внедрению новых правил прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и изменения в процедурах мобилизации. Инициативы направлены на совершенствование и повышение эффективности общей мобилизационной кампании. Запланированные реформы должны учесть вызовы, которые возникают в связи с длительной войной, а также обеспечить лучшую подготовку мобилизованных.

В частности, изменения предусматривают оптимизацию работы ВВК, что должно помочь украинцам быстрее проходить данную процедуру, а также уменьшить нагрузку на комиссии.

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Электронное направление на ВВК - как записаться на ВВК

Кабинет министров принял решение о внедрении электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 28 января.

"Сегодня даем "зеленый свет" электронным направлениям на ВВК для военнообязанных. Людям не нужно будет отстаивать очереди возле ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение "Резерв+", - написал Шмыгаль в Telegram.

Как отметил глава правительства, эта опция в первую очередь станет доступной для тех, кто желает пройти ВВК добровольно. Также для граждан, получивших повестку, предусмотрена возможность подать электронный запрос на формирование направления, что позволит избежать дополнительных затрат времени на посещение территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Когда должны пройти ВВК ограниченно годные - как получить направление на ВВК ограниченно годным

В Украине все военнообязанные с категорией "ограниченно годные" обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля. Однако из-за большого объема работы не все успеют это сделать, и срок будет продлен. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Она отметила, что более миллиона человек с этой категорией еще не прошли повторную ВВК, поскольку ждали вызовов от Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", - говорится в публикации Верещук в Telegram-канале.

Верещук выразила сомнение, что все успеют пройти комиссию до 4 февраля, а после этого могут начаться штрафы и юридические санкции.

Для решения ситуации правительство принимает срочные меры:

Вместе с депутатами готовятся законодательные изменения для продления срока повторного медосмотра.

Вносятся нормативные изменения, чтобы временно не применять штрафы.

Кроме того, по словам Верещук, Министерство обороны и Министерство здравоохранения работают над организацией надлежащих графиков работы ВВК и обеспечением вызовов военнообязанных для прохождения ВВК.

"Так будет конструктивно. Но, все ограниченно годные должны пройти повторный медосмотр. Как того требует закон", - резюмировала она.

Новые правила прохождения ВВК

Впоследствии, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в эфире телемарафона рассказала, что в Офис президента начали поступать обращения от общественных организаций и физических лиц, связанные с актуальными проблемами. В результате анализа было установлено, что проблема действительно существует. Об этом доложили президенту, который дал поручение принять немедленные меры для ее решения.

По словам Верещук, вместе с народными депутатами уже нарабатываются необходимые законодательные изменения. В частности, предлагается продлить срок для повторного медицинского осмотра минимум на три месяца и отложить применение штрафов.

Также Кабмин планирует внести изменения в постановление № 560, которые позволят Министерству обороны и территориальным центрам комплектования (ТЦК) извещать граждан о дате и времени прохождения ВВК в электронном формате. Кроме того, Министерство обороны и Министерство здравоохранения должны обеспечить надлежащую организацию графиков работы ВВК.

"Мы решаем вопрос с графиками, с самими направлениями, категориями людей, потому что у нас есть разные категории ограниченно годных: есть военные, есть военнообязанные, резервисты, есть те, кому не исполнилось 25 лет", - пояснила Ирина Верещук.

Верещук также отметила, что будет инициировать изменения, которые позволят освободить от прохождения ВВК лиц, признанных ограниченно годными, но не достигших мобилизационного возраста, чтобы избежать наложения на них штрафов.

Мобилизация по-новому - что известно о призыве 18-25 лет

Кроме того, в ближайшие дни в Украине планируется представить новые подходы к привлечению на военную службу мужчин в возрасте 18-25 лет. Офис президента готовит законодательные изменения и соответствующие указы президента, касающиеся призыва этой возрастной категории. Об этом ТСН.ua сообщил советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур.

"Будет целый комплекс изменений и в законодательство, и в указы президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Работала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция", - сообщили в Офисе президента.

Вероятно, эти предложения будут обсуждены на Ставке верховного главнокомандующего.

Что предусматривает закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кроме того, заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса, в интервью Associated Press отметил, что Украина завершает разработку реформы призыва, направленной на привлечение молодежи 18-25 лет, которая сейчас не подлежит мобилизации, передает "Суспільне".

По словам Палисы, текущая система призыва, унаследованная от советских времен, препятствует эффективности. Поэтому рассматриваются новые варианты, в частности внедрение так называемого "честного контракта", включающего финансовые стимулы, гарантии обучения и механизмы для улучшения взаимодействия между военными и их командирами.

"Чтобы обезопасить командира подразделения и солдата-контрактника, установить между ними открытые и профессиональные отношения и установить четкие границы, понятные обоим, - сказал полковник, - На мой взгляд, это необходимо для эффективного диалога".

Также Офис президента вместе с Кабинетом министров и Министерством обороны анализирует причины недостаточной эффективности мобилизационных мероприятий и ищет пути их улучшения.

"На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. На мой взгляд, на данный момент это больше, чем нам нужно для решения определенных задач на передовой, - сказал он, - Механизм, который мы имеем сейчас, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", - сказал Павел Палиса.

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