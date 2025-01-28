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"Даем зеленый свет": в Украине вводят электронные направления на ВВК

Виталий Кирсанов
28 января 2025, 13:56
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По словам Шмыгаля, направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников.
электронные направления
В Украине вводят электронные направления на ВВК / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Вы узнаете:

  • Как можно будет получить электронное направление
  • Кому в первую очередь будет доступна опция

В Украине вводятся электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии для военнообязанных. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале по результатам заседания правительства.

"Продолжаем системную цифровизацию государства. Сегодня даем "зеленый свет" электронным направлением на ВВК для военнообязанных. Людям не нужно будет отстаивать очереди возле ТЦК, чтобы получить соответствующий документ", - написал он.

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По словам Шмыгаля, направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение Резерв+.

В первую очередь опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию.

"Людям, которые получили повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК", - добавил премьер.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине продлили военное положение и мобилизацию. После начала полномасштабной войны с Россией это действие происходит регулярно.

Также сообщалось, какие три категории могут призвать в 2025 году.

Кроме этого, юрист Евгений Филипец расставил все точки над "і" и объяснил освобождение от службы мужчин 50+. По его словам, они продолжают подлежать мобилизации, хотя их служба обычно не связана с участием в боевых действиях.

Больше новостей о мобилизации в Украине:

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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