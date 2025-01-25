Продлят ли срок для прохождения ВВК 'ограниченно годным': важные детали

Верещук сообщила, что для прохождения военно-врачебных комиссий украинцам потребуется дополнительное время.

https://glavred.info/ukraine/chi-prodovzhat-termin-dlya-prohodzhennya-vlk-obmezheno-pridatnim-vazhlivi-detali-10633940.html Ссылка скопирована

Как будут проходить ВВК "ограниченно годные" / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы Верещук:

Украинцам нужно минимум три месяца

Какая пропускная способность имеющихся ныне ВВК

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что для завершения процесса прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно минимум три месяца.

Верещук в эфире телемарафона заявила, что для прохождения военно-врачебных комиссий украинцам нужно дополнительное время. На это указывает пропускная способность имеющихся ныне ВВК.

видео дня

"Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция - надо дать не менее трех месяцев. Мы понимаем, что у нас есть определенное количество ВВК - 1036. И есть более миллиона человек, которые должны пройти. И есть пропускная способность. Поэтому посчитав, нам еще 3 месяца надо", - подчеркнула Верещук.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Минобороны сообщили, что бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации сообщила, если срок действия бронирования завершался 20 декабря 2024 года, то его автоматически продлят до 20 января 2025 года.

Стало известно, кому нужно пройти ВВК до 5 февраля. Определенные категории военнообязанных должны обязательно повторно пройти ВВК, иначе им грозят штрафы. Главред собрал главные факты, которые стоит знать украинцам.

Денис Шмыгаль сообщил, какая еще одна категория подпадает под бронирование от мобилизации. Премьер-министр сообщил, что бронь от мобилизации получат работники газовой отрасли Украины. Кроме этого, Кабинет министров решил, что сверх нормы будут забронированы ремонтные бригады облгазов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред