'Норма для всех': в Минобороны раскрыли детали о ВВК для ограниченно годных

Законопроект, который продлевает срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных, уже на финальной стадии рассмотрения в Раде.

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Законопроект находится на финальной стадии рассмотрения в Раде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы Лазуткина:

Законопроект, который продлевает срок прохождения ВВК для ограниченно годных, находится на финальной стадии рассмотрения

Повторную комиссию прошли около 27% лиц

Повторную ВВК должны пройти также забронированные ограниченно годные

Законопроект, который продлевает срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных, находится на завершающей стадии рассмотрения в Верховной Раде. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Согласно новому законопроекту, срок прохождения ВВК будет продлен до 5 июня. Лазуткин отметил, что повторную комиссию прошли около 27% лиц, которые должны были это сделать до 5 февраля.

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В то же время, как отметил спикер, несвоевременное выполнение или невыполнение этой обязанности будет расцениваться как административное нарушение. Поэтому может привести к наложению штрафа.

Повторную ВВК должны пройти и забронированные ограниченно годные - это "норма закона для всех". Лазуткин также подчеркнул, что по новому законопроекту повестки на ВВК для ограниченно годных не выдаются.

"Люди сами должны явиться в ТЦК и СП и получить направление на военно-врачебную комиссию или сделать это в цифровом приложении "Резерв+", - пояснил спикер Минобороны.

Прохождение ВВК в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине рассматривают продление срока для прохождения ВВК для военнообязанных, которые признаны ограниченно годными к службе. Обязанность проходить ВВК не будет касаться лиц до 25 лет.

Также до принятия законопроекта №12457 территориальные центры комплектования не будут накладывать штрафы или объявлять в розыск тех, кто не пройдет военно-врачебную комиссию до 5 февраля.

Кроме этого, с 31 января в мобильном приложении Резерв+ доступна функция получения электронных направлений на ВВК. Сначала услуга будет доступна для тех, кто желает пройти медосмотр по собственной инициативе, впоследствии ее расширят на всех, кто получил повестку.

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Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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