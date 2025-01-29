Вплоть до лета: в Раде хотят продлить срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных

В Комитете готовят соответствующий законопроект с изменениями.

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В Украине планируют продлить срок для прохождения ВВК "ограниченно пригодным" / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Срок для прохождения ВВК ограниченно пригодным может быть продлен до 5 июня

Сейчас Комитет регистрирует соответствующий законопроект

В Украине работают над продлением срока для повторного прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанными, которые признаны ограниченно годными к службе. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в комментарии РБК-Украина.

Сейчас эта инициатива находится на этапе законопроекта, который проходит регистрационные процедуры. После его регистрации с ним можно будет ознакомиться.

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По данным СМИ, в документе фигурирует дата 5 июня.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram также написал, что Комитет нацбезопасности и обороны регистрирует законопроект о продлении срока прохождения ВВК для "ограниченно пригодных" до начала лета.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, срок для обязательного прохождения ВВК "ограниченно пригодным" действительно планируют продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок могут перенести на начало июня 2025 года.

Она добавила, что обязанность проходить ВВК не касается "ограниченно пригодных" лиц до 25 лет.

Верещук призвала народных депутатов поддержать данный законопроект.

Мобилизация / Инфографика: Главред

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Напомним, пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея сообщила, что граждане, которые имеют статус "ограниченно пригодные", должны до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию. В противном случае им грозит штраф: от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Также в Украине вводят электронные направления на ВВК для военнообязанных. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, направление можно будет сгенерировать через Единый государственный реестр призывников и получить в приложении "Резерв+".

Как писал Главред, электронные направления на ВВК для военнообязанных будут доступны в мобильном приложении Резерв+ с 31 января.

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Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

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