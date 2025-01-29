"Захват" Новоегоровки: что на самом деле происходит в населенном пункте

В 3-й штурмовой бригаде отметили, что оккупанты пытаются создать иллюзию успеха РФ.

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Оккупанты не захватили Новоегоровку / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Новоегоровка в Луганской области, опубликовав видео с российским флагом. 3-я отдельная штурмовая бригада опровергла эту информацию.

Военные отмечают, что это фейк российской пропаганды. Они пытаются создать иллюзию успеха РФ на рубежах бригады.

"На самом видео, снятом оккупантами - разбитый ими же населенный пункт Ковалевка, тем временем командующий 20 гвардейской армии РФ, который захватил Новоегоровку только на бумаге, активно стирает свои подразделения об оборону Третьей штурмовой", - говорится в сообщении.

видео дня

Сейчас Новоегоровка остается под контролем бригады.

Какая ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что страна-агрессор Россия хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ. Кирилл Сазонов сообщил, что на Купянском направлении ситуация довольно сложная. Враг пытается создать плацдарм. Они мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины.

ВСУ устроили разгром на одном из направлений, где минуснули колонну вражеских бронемашин. Украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин. В результате боевой работы украинские бойцы попали по меньшей мере в пять вражеских ББМ.

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр и применяет новую тактику. Российские оккупанты усиливают атаки и бои ведутся постоянно. Это постоянно слышно, особенно, если учесть, что очень большая часть города расположена вдоль Днепра.

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