'Трамп прислал сигнал': в СНБО сделали заявление о дате окончания войны

Дональд Трамп направил странам коммуникационный сигнал, очертив определенный курс относительно переговоров и последствий для России, отметил Коваленко.

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В СНБО сделали заявление о дате окончания войны / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Коваленко:

Прогнозы СМИ по срокам окончания войны - конспирология

США передали сигналы Саудовской Аравии о снижении цен на нефть

Обвал цен на нефть станет серьезной проблемой для финансирования Россией войны

В сети постоянно появляются прогнозы относительно завершения войны в Украине, однако ни одно медиа не имеет проверенной информации. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу, отметив, что обсуждаемые в СМИ планы Дональда Трампа о прекращении войны - не более чем конспирология.

Издание The Independent со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Трамп якобы хочет завершить войну до весны этого года, тогда как The Telegraph предполагает, что Белый дом может достичь этого путем экономического давления и жестких санкций против России.

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"Иностранные СМИ просто анализируют информацию и делают из этого публикации, чтобы хайповать для трафика. Они отталкиваются от заявлений, которые делает Трамп и его команда, и придумывают какую-то конспирологию", - сказал Коваленко.

По словам Коваленко, есть и реальные действия по давлению на Россию - это санкции, принятые в конце каденции Джо Байдена. В частности, необходимо ввести ограничения на трубопроводную нефть, российский сжиженный газ, "Росатом", а также снижать цены на нефть.

"США передали Саудовской Аравии соответствующие сигналы. Многие говорят, мол, Трамп сказал, но ничего не произошло. Впрочем, это так не работает", - отметил глава ЦПД.

Он отметил, что Дональд Трамп своими заявлениями подает коммуникационный сигнал, очерчивая определенный курс, и те, на кого он направлен, получают время для подготовки к переговорам и заключения сделок.

По его мнению, только одно заявление не снизит цену на нефть надолго, но Саудовская Аравия и ОПЕК уже рассматривают варианты снижения, что может произойти в ближайшие месяцы.

Что известно об ОПЕК / Инфографика: Главред

Коваленко подчеркнул, что если цена на нефть упадет до 40 долларов за баррель, Россия столкнется с серьезными проблемами в финансировании войны. Дополнительное давление создают и удары дронов по НПЗ, что ослабляет способность Кремля вести интенсивные боевые действия.

Он также отметил, что Россия стремится к переговорам и ждет сигналов от Трампа, пытаясь получить возможность диалога с США без участия Украины и европейских стран.

"Путин делает все и ищет любые причины, чтобы это были переговоры об Украине без Украины. Он хочет говорить исключительно с Трампом и для этого пытается продавить фейковую теорию о якобы нелегитимности украинской власти", - отметил глава ЦПИ.

В этом контексте Коваленко призвал Европу быть более бдительной, поскольку Путин хочет обсуждать ее будущее без европейских представителей.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в последнее время Россия реже осуществляет массированные ракетные обстрелы территории Украины. Это может свидетельствовать о значительных трудностях, с которыми столкнулись оккупанты из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний.

Тем временем российские войска попытались продвинуться в районе Антоновского моста на Херсонщине. Об этом сообщил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

На фронте продолжаются ожесточенные бои за Великую Новоселку, однако пока российским войскам не удалось ее захватить. Вероятно, их продвижение здесь будет остановлено, поскольку оккупанты не имеют достаточных возможностей для форсирования реки. Об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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