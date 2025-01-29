'Самый большой страх Путина': Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с РФ

Мирное соглашение между Украиной и Россией должно быть не просто "листом бумаги", а содержать реальные гарантии безопасности для Украины, отметил Зеленский.

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Зеленский раскрыл детали будущего соглашения с Россией - что предполагается / Коллаж: Главред

О чем сказал Зеленский

Чего больше всего боится Путин

Каким должно быть соглашение с Россией

Почему США отказали в поставках оружия Украине перед полномасштабным вторжением РФ

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию Fox News, в котором прокомментировал позицию Дональда Трампа относительно возможного завершения войны. Глава государства подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов по усилению давления на страну-агрессора Россию является "справедливой и честной".

Главред собрал основные заявления Владимира Зеленского относительно политики Трампа и войны в Украине.

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О главном страхе Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Дональда Трампа относительно переговоров с Владимиром Путиным и возможного усиления экономического давления является "честной и справедливой". По его словам, именно этого больше всего опасается российский лидер, поскольку поддержка Украины со стороны сильного Трампа могла бы существенно изменить ситуацию.

Украинский президент убежден, что если бы во время стягивания российских войск к границам Украины в Белом доме находился Трамп, то появился бы шанс урегулировать конфликт дипломатическим путем. Зеленский верит, что это было бы возможным.

"И если США рассмотрят возможность давления на Путина с привлечением других стран, Глобального Юга и Китая, я уверен: соглашения можно будет достичь", - сказал Зеленский в эксклюзивном интервью во вторник на "Hannity".

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О Нормандском формате - каким должно быть мирное соглашение с Россией

Зеленский считает, что если Дональд Трамп действительно намерен принудить Путина к миру, он способен это сделать, однако такое соглашение должно быть больше, чем просто "листом бумаги".

"Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", - добавил глава государства.

Он также назвал ошибкой отсутствие США в нормандском формате, отметив, что если бы Вашингтон принимал в нем участие, то смог бы заставить Путина достичь справедливого мира.

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О справедливом мире

Он также напомнил, что с момента полномасштабного вторжения в 2022 году Украина смогла освободить половину территорий, которые ранее контролировали российские войска.

"Мы хотели бы достичь справедливого завершения этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин", - сказал он.

По словам Зеленского, Путин не заинтересован в завершении войны, а Украина не признает оккупацию своих земель. Он призвал международное сообщество, в частности Китай, к усилению давления на Кремль для достижения договоренностей, а также отметил необходимость расширенных гарантий безопасности. По его словам, одной лишь поддержки Европы для этого недостаточно.

"Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от Соединенных Штатов, от президента Трампа, этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", - сказал Зеленский.

США отказали в оружии перед вторжением РФ

Президент Украины пояснил, что еще до вторжения России лично призвал бывшего президента США Джо Байдена и его команду к превентивным действиям, в частности введению санкций против России, поскольку ее войска и бронетехника концентрировались у украинских границ.

Он также просил предоставить оружие, однако, по его словам, получил ответ, что помощь будет оказана только в случае фактического вторжения.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли этого сделать без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты, как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы были оставлены сами по себе, и мы боролись сами по себе", - сказал он.

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