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Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

Юлия Закрепа
29 января 2025, 14:30
448
Известно о 4 уничтоженных резервуарах ГСМ и 10 поврежденных резервуарах ГСМ.
Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия
В России раздавались мощные взрывы / коллаж: Главред, фото: разведка Британии, скриншот из видео

Главное из материала:

  • Беспилотники нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" в России
  • Повторные удары указывают на точность атак Украины

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Украина нанесла два удара дронами по нефтебазе стратегических бомбардировщиков российской армии в Энгельсе. Атаки нанесли значительный ущерб.

Как отмечается в сводке Минобороны, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" на России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2. Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых ушло несколько дней.

видео дня

По данным британской разведки, еще один удар по нефтебазе "Кристалл" был нанесен ночью 14 января, что снова вызвало пожар и нанесло дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.

Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия
Бомбардировщики атаковали нефтебазу в Энгельсе / фото: разведка Британия

Анализ снимков от 21 января 2025 года обнаружил 4 оценочно уничтоженных резервуара ГСМ и 10 оценочно поврежденных резервуаров ГСМ.

"Повторные удары указывают на возросшую способность Украины поражать российскую инфраструктуру", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Взрывы в России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне жалуются на украинские морские дроны в Крыму. 26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Впоследствии жители Крыма сообщили, что вдоль западного берега Севастополя над морем активно патрулируют вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

В России сразу в нескольких областях раздаются взрывы. По предварительной информации, был атакован нефтеперерабатывающий завод, где впоследствии вспыхнул пожар. Также десятки взрывов в Смоленской, Орловской и других областях. В сети начали появляться видео пожара.

В Рязани прогремели взрывы, где украинские дроны добивали НПЗ. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за последние двое суток.

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