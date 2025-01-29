Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

Главное из материала:
- Беспилотники нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" в России
- Повторные удары указывают на точность атак Украины
В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Украина нанесла два удара дронами по нефтебазе стратегических бомбардировщиков российской армии в Энгельсе. Атаки нанесли значительный ущерб.
Как отмечается в сводке Минобороны, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" на России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2. Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых ушло несколько дней.
По данным британской разведки, еще один удар по нефтебазе "Кристалл" был нанесен ночью 14 января, что снова вызвало пожар и нанесло дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.
Анализ снимков от 21 января 2025 года обнаружил 4 оценочно уничтоженных резервуара ГСМ и 10 оценочно поврежденных резервуаров ГСМ.
"Повторные удары указывают на возросшую способность Украины поражать российскую инфраструктуру", - отмечают в Минобороны Великобритании.
Взрывы в России - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне жалуются на украинские морские дроны в Крыму. 26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Впоследствии жители Крыма сообщили, что вдоль западного берега Севастополя над морем активно патрулируют вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.
В России сразу в нескольких областях раздаются взрывы. По предварительной информации, был атакован нефтеперерабатывающий завод, где впоследствии вспыхнул пожар. Также десятки взрывов в Смоленской, Орловской и других областях. В сети начали появляться видео пожара.
В Рязани прогремели взрывы, где украинские дроны добивали НПЗ. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за последние двое суток.
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