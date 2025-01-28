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"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

Алёна Воронина
28 января 2025, 16:35
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На территории населенного пункта ведутся боевые действия, говорить, что он захвачен, никаких оснований нет, подчеркнул глава Харьковской ОГА.
Двуречная, украинские военные
Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине/ коллаж: Главред, фото: карта deepstate, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Глава Харьковской ОГА Синегубов опроверг захват оккупантами Двуречной
  • Он отметил, что на территории населенного пункта ведутся активные боевые действия

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опроверг захват российскими оккупантами населенного пункта Двуречная на Харьковщине. О якобы захвате поселка сообщали российские захватчики утром во вторник, 28 января.

Синегубов отметил, что в поселке на самом деле сейчас идут активные боевые действия, поэтому говорить о его захвате "нет оснований". Об этом чиновник сказал во время общения со СМИ, сообщает Укринформ.

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В то же время он напомнил, что оккупанты уже не впервые сообщают, якобы им удалось захватить этот населенный пункт.

Синегубов отметил, что ситуация на линии фронта в Харьковской области остается непростой. Однако, по его словам, заявления захватчиков о якобы захвате Двуречной являются безосновательными.

"Купянское и Боровское направления более тяжелые (чем Харьковское направление, - ред.). Ведутся активные боевые действия на территории населенного пункта Двуречная, увеличивается территория боевых действий. Это не первое заявление такое (минобороны РФ, - ред.), оно уже было в российских СМИ, это исключительно пропаганда, и с действительностью оно расходится. Да, на территории населенного пункта ведутся боевые действия, говорить, что он захвачен, никаких оснований нет", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, в проекте DeepState 20 января сообщали о продвижении российских войск в Двуречной. А 28 января захватчики из российского Минобороны заявили о якобы полной оккупации этого поселка.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Как сообщал ранее Главред, россияне "вцепились" в правый берег Оскола - в ВСУ предупредили о продвижении РФ. В Харьковской области, на Купянском направлении, российские оккупационные войска дошли до реки Оскол, возле Двуречной - проводят интенсивные действия, сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

Также ранее сообщалось, что обстрелы усилились - на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации. Соответствующие службы определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей.

Напомним, в разведке сообщили, что РФ расширила важный плацдарм. Россия продолжает наступление на Харьковщине с целью выдавливания сил Украины с плацдарма. Согласно данным британской разведки, российские войска постепенно расширяют свой плацдарм на западном берегу реки Оскол.

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Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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война в Украине Харьковская область Олег Синегубов
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