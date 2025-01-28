"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

На территории населенного пункта ведутся боевые действия, говорить, что он захвачен, никаких оснований нет, подчеркнул глава Харьковской ОГА.

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Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине/ коллаж: Главред, фото: карта deepstate, 22 отдельная механизированная бригада

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Глава Харьковской ОГА Синегубов опроверг захват оккупантами Двуречной

Он отметил, что на территории населенного пункта ведутся активные боевые действия

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опроверг захват российскими оккупантами населенного пункта Двуречная на Харьковщине. О якобы захвате поселка сообщали российские захватчики утром во вторник, 28 января.

Синегубов отметил, что в поселке на самом деле сейчас идут активные боевые действия, поэтому говорить о его захвате "нет оснований". Об этом чиновник сказал во время общения со СМИ, сообщает Укринформ.

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В то же время он напомнил, что оккупанты уже не впервые сообщают, якобы им удалось захватить этот населенный пункт.

Синегубов отметил, что ситуация на линии фронта в Харьковской области остается непростой. Однако, по его словам, заявления захватчиков о якобы захвате Двуречной являются безосновательными.

"Купянское и Боровское направления более тяжелые (чем Харьковское направление, - ред.). Ведутся активные боевые действия на территории населенного пункта Двуречная, увеличивается территория боевых действий. Это не первое заявление такое (минобороны РФ, - ред.), оно уже было в российских СМИ, это исключительно пропаганда, и с действительностью оно расходится. Да, на территории населенного пункта ведутся боевые действия, говорить, что он захвачен, никаких оснований нет", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, в проекте DeepState 20 января сообщали о продвижении российских войск в Двуречной. А 28 января захватчики из российского Минобороны заявили о якобы полной оккупации этого поселка.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Как сообщал ранее Главред, россияне "вцепились" в правый берег Оскола - в ВСУ предупредили о продвижении РФ. В Харьковской области, на Купянском направлении, российские оккупационные войска дошли до реки Оскол, возле Двуречной - проводят интенсивные действия, сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

Также ранее сообщалось, что обстрелы усилились - на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации. Соответствующие службы определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей.

Напомним, в разведке сообщили, что РФ расширила важный плацдарм. Россия продолжает наступление на Харьковщине с целью выдавливания сил Украины с плацдарма. Согласно данным британской разведки, российские войска постепенно расширяют свой плацдарм на западном берегу реки Оскол.

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Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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