"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

Кратко:
- Глава Харьковской ОГА Синегубов опроверг захват оккупантами Двуречной
- Он отметил, что на территории населенного пункта ведутся активные боевые действия
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опроверг захват российскими оккупантами населенного пункта Двуречная на Харьковщине. О якобы захвате поселка сообщали российские захватчики утром во вторник, 28 января.
Синегубов отметил, что в поселке на самом деле сейчас идут активные боевые действия, поэтому говорить о его захвате "нет оснований". Об этом чиновник сказал во время общения со СМИ, сообщает Укринформ.
В то же время он напомнил, что оккупанты уже не впервые сообщают, якобы им удалось захватить этот населенный пункт.
Синегубов отметил, что ситуация на линии фронта в Харьковской области остается непростой. Однако, по его словам, заявления захватчиков о якобы захвате Двуречной являются безосновательными.
"Купянское и Боровское направления более тяжелые (чем Харьковское направление, - ред.). Ведутся активные боевые действия на территории населенного пункта Двуречная, увеличивается территория боевых действий. Это не первое заявление такое (минобороны РФ, - ред.), оно уже было в российских СМИ, это исключительно пропаганда, и с действительностью оно расходится. Да, на территории населенного пункта ведутся боевые действия, говорить, что он захвачен, никаких оснований нет", - подчеркнул Синегубов.
Напомним, в проекте DeepState 20 января сообщали о продвижении российских войск в Двуречной. А 28 января захватчики из российского Минобороны заявили о якобы полной оккупации этого поселка.
Ситуация в Харьковской области - последние новости
Как сообщал ранее Главред, россияне "вцепились" в правый берег Оскола - в ВСУ предупредили о продвижении РФ. В Харьковской области, на Купянском направлении, российские оккупационные войска дошли до реки Оскол, возле Двуречной - проводят интенсивные действия, сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.
Также ранее сообщалось, что обстрелы усилились - на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации. Соответствующие службы определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей.
Напомним, в разведке сообщили, что РФ расширила важный плацдарм. Россия продолжает наступление на Харьковщине с целью выдавливания сил Украины с плацдарма. Согласно данным британской разведки, российские войска постепенно расширяют свой плацдарм на западном берегу реки Оскол.
Читайте также:
- Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата
- Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают
- "Откроет новые возможности": "Укрпошта" запустит работу почтового банка
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред