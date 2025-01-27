Европа готовится к переговорам с Украиной: в Reuters дали прогнозы на транзит газа

Ключевые тезисы:
- Венгрия откладывает возобновление санкций против России
- Почему поставки газа через Украину должны возобновиться
Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию.
Заявление было зачитано послам ЕС утром 27 января перед встречей министров иностранных дел, на которой будет обсуждаться продление санкций в отношении России, которые должны продолжаться каждые шесть месяцев, говорится в материале Reuters.
Венгрия откладывает возобновление санкций блока против России, возобновление которых должно быть единогласным решением. Крайний срок - 31 января.
Премьер-министр Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии, а также, что поставки газа через Украину должны возобновиться с целью обеспечения энергетической безопасности блока.
"Комиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через систему газопроводов на территории Украины. Комиссия готова привлечь Венгрию к этому процессу наряду со Словакией", - говорится в заявлении.
Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после окончания срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для восстановления потоков через трубопровод.
Транспортировка газа - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что с 1 января Украина официально прекратила транзит газа из России через свою территорию в страны Европейского Союза. Остановка транзита уже вызвала напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией.
Стало известно, почему на самом деле Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ. На самом деле серьезной проблемы нет - обе страны имеют достаточно технических возможностей для диверсификации поставок газа. Гончар заявил, что дело в другом - они стремятся сохранить украинский транзитный маршрут.
Российский диктатор Владимир Путин пообещал доставить российский газ Словакии. Фицо встретился с Путиным в Москве перед окончанием транзитного контракта России и Украины. Сейчас Фицо угрожает Киеву прекращением поставок электроэнергии, поскольку Словакия хотела продолжить получать российский газ через Украину.
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