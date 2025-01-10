Путин пообещал доставить российский газ Словакии: Фицо заявил о гарантиях

Часть газа могут поставлять через Западную Европу, считает Роберт Фицо.

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Путин пообещал каким-то образом доставить газ Словакии / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы Фицо:

Европа понесла многомиллиардный ущерб из-за роста цен на газ

Путин дал гарантии на поставку газа Словакии

Часть газа могут поставляться через Западную Европу

Премьер-министр Словакии Робер Фицо сообщил, что Владимир Путин пообещал Словакии, что российский "Газпром" найдет альтернативные пути поставок законтрактованного газа в Словакию после завершения транзита через Украину.

Фицо встретился с Путиным в Москве 22 декабря перед окончанием транзитного контракта России и Украины. Сейчас Фицо угрожает Киеву прекращением поставок электроэнергии, поскольку Словакия хотела продолжить получать российский газ через Украину и получать деньги от Москвы за дальнейший транзит в Европу, говорится в материале Reuters.

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"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором говорится о том, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то получать по южному потоку, но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление обеспечено", - заявил Фицо парламентскому комитету.

Что известно о газопроводах из России в Европу / Инфографика: Главред

Фицо заявил, что Путин гарантировал, что Россия выполнит свои обязательства, хотя пропускная способность трубопровода "Турецкий поток" и соединительного маршрута, по которому российский газ поступает через Турцию в Европу, ограничена.

"Президент Путин гарантировал, что они выполнят свои обязательства", - сказал Фицо.

Часть газа могут поставлять через Западную Европу, сказал Фицо, имея в виду трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы.

Фицо утверждает, что Европа понесла многомиллиардные убытки из-за роста цен на газ, вызванного отсутствием около 13,5 млрд кубометров газа, проходившего через Украину в прошлом году, включая около 3 млрд кубометров для потребления Словакией.

Фицо заявил, что соглашение о продлении поставок через Украину было близким. Планировалась схема со сменой владельца российского газа до его поступления в Украину в рамках соглашения с участием Азербайджана или словацкого импортера газа SPP. Однако президент Украины Владимир Зеленский на декабрьском саммите ЕС якобы отклонил возможность продолжения любых поставок газа через Украину, рассказал словацкий премьер.

Транзит российского газа - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что с 1 января Украина официально прекратила транзит газа из России через свою территорию в страны Европейского Союза. Остановка транзита уже вызвала напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые больше всего зависят от поставок газа РФ.

Стало известно, почему на самом деле Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ. Михаил Гончар рассказал, что обе страны имеют достаточно технических возможностей для диверсифицировать поставки газа. Они стремятся сохранить украинский транзитный маршрут импорта российского природного газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал остановку транзита газа РФ через Украину. Он заявил, что такой шаг со стороны Украины заставит страны Европейского Союза страдать в будущем, в отличие от Российской Федерации. Премьер также отметил, что в 2025 году политика его правительства будет неизменной.

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