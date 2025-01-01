Пострадает ЕС: Фицо прокомментировал остановку транзита газа РФ через Украину

Что сказал Фицо:
- После остановки транзита российского газа будет страдать ЕС
- На России решение Украины никак не скажется
- Словакия не будет вмешиваться во внутренние дела других стран
1 декабря 2025 года Украина окончательно остановила транзит газа страны-агрессора России через собственную территорию, что вызвало возмущение у премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
В видеообращении на Facebook он заявил, что такой шаг со стороны Украины заставит страны Европейского Союза страдать в будущем, в отличие от Российской Федерации.
Фицо провел аналогию, согласно которой в мировой политике не играет роли, "слоны любят друг друга или дерутся, всегда страдает трава". Словакии же он такой "травы", которую наблюдает Братислава после решения Украины о прекращении транзита газа, не желает.
Премьер Словакии также подчеркнул, что в новом году политика его правительства будет неизменной - двухколейная поддержка будет продолжаться, как и ориентация на все стороны мира с уважением к международному праву и невмешательством в дела других.
Остановка транзита российского газа через Украину
Напомним, Главред писал, что Роберт Фицо угрожал прекратить энергоснабжение Украины, если Киев прекратит транспортировать российский газ в Центральную Европу после 1 января.
Впоследствии премьер-министр Словакии заявил о том, что потери Евросоюза от остановки транзита российского газа через Украину могут составлять 60-70 миллиардов евро в год.
Ранее также министр энергетики Украины Герман Галущенко успокоил, что завершение транзита газа в Европу через Украину не повлияет на газоснабжение для украинских граждан.
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Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
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