ВСУ сообщили о разрушении врагом позиций в двух важных городах Донецкой области

Что сообщили в Силах обороны:
- Враг атаковал позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке
- На Покровском направлении армия РФ пытается развивать наступление
Армия страны-агрессора России в Часовом Яру и Торецке атаковала позиции сил обороны Украины. Об этом 1 января сообщили на канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"
Враг воспользовался погодными условиями, а именно туманом, и применил дымовые гранаты. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия оккупантам удалось разрушить некоторые позиции ВСУ.
Кроме этого в ОСУВ "Хортица" заявили, что основные атакующие усилия противника в течение предыдущих суток сосредоточил на Покровском направлении, где штурмовые группы РФ пытались инфильтрироваться в боевые порядки ВСУ.
"Продолжаются бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.
Наступление армии РФ на фронте - последние новости
Накануне стало известно, что армия страны-агрессора России стремится захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой с целью дальнейшего наступления с севера на города Славянск и Краматорск.
Ранее сообщалось, что войска РФ продолжают попытки прорыва на правый берег Херсонской области. Враг усилил свое присутствие в районе островов в дельте Днепра.
Напомним, Главред писал, что по информации представителя службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимира Дегтярева, армия страны-агрессора России стремится достичь окрестностей Харькова или хотя бы села Липцы.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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