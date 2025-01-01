ВСУ сообщили о разрушении врагом позиций в двух важных городах Донецкой области

Вследствие штурмовых действий врага на двух ключевых участках фронта некоторые позиции ВСУ были уничтожены.

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Ситуация в Донецкой области остается сложной / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сообщили в Силах обороны:

Враг атаковал позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке

На Покровском направлении армия РФ пытается развивать наступление

Армия страны-агрессора России в Часовом Яру и Торецке атаковала позиции сил обороны Украины. Об этом 1 января сообщили на канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"

Враг воспользовался погодными условиями, а именно туманом, и применил дымовые гранаты. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия оккупантам удалось разрушить некоторые позиции ВСУ.

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Кроме этого в ОСУВ "Хортица" заявили, что основные атакующие усилия противника в течение предыдущих суток сосредоточил на Покровском направлении, где штурмовые группы РФ пытались инфильтрироваться в боевые порядки ВСУ.

Покровск / Инфографика: Главред

"Продолжаются бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.

Наступление армии РФ на фронте - последние новости

Накануне стало известно, что армия страны-агрессора России стремится захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой с целью дальнейшего наступления с севера на города Славянск и Краматорск.

Ранее сообщалось, что войска РФ продолжают попытки прорыва на правый берег Херсонской области. Враг усилил свое присутствие в районе островов в дельте Днепра.

Напомним, Главред писал, что по информации представителя службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимира Дегтярева, армия страны-агрессора России стремится достичь окрестностей Харькова или хотя бы села Липцы.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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