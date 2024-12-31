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"Существует угроза": россияне стремятся достичь окрестностей Харькова

Мария Николишин
31 декабря 2024, 10:31
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Силы обороны отбрасывают противника назад.
'Существует угроза': россияне стремятся достичь окрестностей Харькова
Ситуация на Харьковском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

  • Россияне стремятся достичь окрестностей Харькова
  • Они продвигаться группами по 1-3 человека и накапливают силы
  • Враг не может дотянуться до Харькова артиллерией

Армия страны-агрессора России стремится достичь окраин Харькова или хотя бы села Липцы. Об этом заявил представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире "Эспрессо".

"Россияне пытаются продвигаться в направлении Харькова. Мы наблюдаем их постоянные попытки накопить силы. Когда я говорю о накоплении, имеется в виду проникновение небольшими группами по 1, 2 или 3 человека в направлении определенной лесополосы, где они имеют точку сбора. Мы понимаем их намерения и делаем все возможное, чтобы они туда не дошли", - подчеркнул он.

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По его словам, зона ответственности бригады охватывает север Харьковщины, в частности территории на пути к государственной границе.

Дегтярев также добавил, что основные планы врага остаются неизменными - россияне стремятся достичь окрестностей Харькова или хотя бы села Липцы. В то же время, Силы обороны отбрасывают противника назад.

"Нельзя сказать, что здесь отсутствует угроза. Угроза существует, но близкой угрозы нет. Враг не может дотянуться до Харькова артиллерией, только управляемыми авиационными бомбами и ракетными ударами, которые он осуществляет регулярно", - подытожил он.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, на северо-западе Торецка украинским защитникам удалось вернуть ранее утраченные позиции на улице Григория Сковороды.

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что на оккупированных территориях, в частности Херсонщины и Запорожья, россияне продолжают накапливать силы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что армия страны-агрессора России продолжает непрерывные штурмы в Донецкой области и несет рекордные потери.

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Что известно о НГУ "Хартия"?

13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - военное формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившее в 127-ю бригаду ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевало под Бахмутом. В начале 2023 года переформирован в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада воевала в районах Очеретино, Серебрянского лесничества, и на севере Харьковщины, пишет Википедия.

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