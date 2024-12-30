Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

Цель ВСУ - максимальное уничтожение врага на этом направлении.

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Бои в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, Минобороны РФ

Главное из заявления главнокомандующего ВСУ:

РФ проводит постоянные штурмы в Донецкой области

Враг ежедневно теряет около 1700 единиц живой силы

Армия страны-агрессора России продолжает непрерывные штурмы в Донецкой области и несет рекордные потери. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, за последнюю неделю враг ежедневно теряет около 1700 единиц живой силы.

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"Работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области. Эти направления остаются самыми горячими. Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч", - подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что с командирами подразделений были проработаны меры для:

повышения эффективности огневого поражения противника;

надежного удержания рубежей и позиций;

обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов;

усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.

Кроме того, Сырский рассказал, что было уделено внимание обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.

"Наша цель на этом направлении - максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки", - подытожил главком.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, украинские и российские войска недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска недавно отвоевали позиции в центральной и северной части города.

Полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев заявил, что армия страны-агрессора России стремится захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой с целью дальнейшего наступления с севера на города Славянск и Краматорск.

Кроме того, издание The Associated Press сообщает, что россияне стянули на Курщину более 50 тысяч военных, в том числе и из Северной Кореи, что позволило РФ вытеснить ВСУ с 40% из 984 кв. километров занятой ранее украинцами территории Курской области.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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