Отправка новобранцев на фронт: Сырский сделал заявление о подготовке военных

Качественная подготовка – это сохраненная жизнь и здоровье наших воинов, говорит главком ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/otpravka-novobrancev-na-front-syrskiy-sdelal-zayavlenie-o-podgotovke-voennyh-10625540.html Ссылка скопирована

Александр Сырский рассказал о подготовке военных / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главное:

Создаются условия двухмесячной подготовки военных

Командиры должны максимально подготовить солдата к войне

В настоящее время идет работа над тем, чтобы подготовка военнослужащих длилась 2 месяца, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка – это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", - написал он в Facebook по результатам итогового годового совещания по подготовке военнослужащих.

видео дня

Главком ВСУ отметил, что уже есть первые выпуски военных, которые, согласно принятым ранее решениям, проходили базовую общую военную подготовку (БОВП) 1,5 месяца - вместо прежнего 30-дневного обучения.

По его словам, последующий курс новичка в воинской части предусмотрен 5-14 суток, однако в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается.

"Отметил необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", - написал Сырский.

Что говорят в Нацгвардии

Ненадлежащая базовая военная подготовка может быть одной из причин самовольного оставления части бойцами, считает командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Всем страшно. Но такое дело военных. Именно подготовка, побратимы, командиры – обеспечивают уверенность и устойчивость", - подчеркнул командующий Нацгвардией.

Он обратил внимание на то, что подготовка бойца должна быть надлежащей. "Два месяца – это длительный период, но иногда может быть необходимо и больше. А главное – не должно быть таких историй вообще, когда без базовой общей военной подготовки – на фронт", - добавил Пивненко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось о том, что уголовной ответственности за СОЧ не будет. Проект закона об освобождении военных от уголовной ответственности за самовольное оставление части появится уже в ближайшие дни, сказал Федор Вениславский.

Как ранее сообщал Главред, решению об изменениях в СОЧ дали "движение", но с одной правкой. Профильный комитет ВР дал "зеленый свет" соответствующему законопроекту. Однако один вопрос вызвал дискуссию.

Другие новости:

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред