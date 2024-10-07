Решению об изменениях в СОЧ дали 'движение', но с одной правкой

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны и нацбезопасности 7 октября поддержал законопроект о СОЧ и дезертирстве. Речь идет об освобождении от уголовной ответственности бойцов, которые впервые самовольно покидают в/ч.
В то же время, по словам депутата Александра Федиенко, на сегодняшнем заседании Комитета была принята правка - в текущей редакции законопроекта указывается, что во время действия военного положения военная служба бойцов в СОЧ не приостанавливается.
Военнослужащие, которые впервые самовольно покинули воинскую часть, но вернулись с готовностью продолжить службу, должны быть восстановлены в течение следующих 72 часов командиром в/ч.
По словам Федиенко, дискуссию на заседании Комитета, среди прочего, вызвал вопрос продления сроков СОЧ. На сегодня законом СОЧ предусмотрено в более чем трое суток, но не более месяца, что наказывается штрафом.
"Последнее решает суд, в случае отсутствия смягчающих обстоятельств суд может признать такого военнослужащего дезертиром Ст408 УК. Наказание от двух до пяти лет", - напомнил депутат.
Как вернуться из СВЧ?
Написать заявление следователю, прокурору или суду о желании вернуться на службу. Согласно Уголовному кодексу (ст. 401), можно вернуться или в предыдущую часть, или в другую. То есть, если СВЧ или дезертирство было связано с нежеланием проходить службу в определенном подразделении, это дает возможность попасть в другое.
СОЧ - что известно о возможных изменениях
Как писал Главред, в Верховной Раде Украины готовят законопроект, на базе которого военнослужащие ВСУ смогут избежать уголовной ответственности за самовольное оставление части (СОЧ), если они добровольно вернутся в войско. Соответствующие законопроекты депутаты обещали зарегистрировать в парламенте "уже в ближайшие дни".
Представитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, что нынешний закон работает, но только тогда, когда человеку уже сообщено о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности.
"А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется", - сказал он.
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