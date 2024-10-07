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Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко

Юрий Берендий
7 октября 2024, 17:25
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Россия готовится устроить возможную провокацию на нефтеперерабатывающем заводе в белорусском Мозыре, отметил Коваленко
Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко
РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российская Федерация, вероятно, готовит провокацию на территории Беларуси. Целью россиян может стать Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава Центра противодействия дезинформации о СНБОУ Андрей Коваленко.

3-5 октября в Астане состоялось 55-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, в котором приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.

Обсуждали вопросы, связанные с международным терроризмом, нелегальной миграцией, киберпреступностью и борьбой с наркоторговлей.

видео дня

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО якобы "подталкивает Украину" к террористической войне и имеет целью втянуть в конфликт Беларусь, Молдову, страны Балтии и Польшу.

"Такое заявление Бортникова вполне прогнозируемо - Россия готовит возможную провокацию на Мозырском НПЗ", - отмечает Коваленко.

Он напомнил, что недавно один из российских "Шахедов" нанес удар неподалеку Мозыря, и Беларусь пыталась это скрыть. Однако удар был зафиксирован камерой на одном из домов, а его владелица выложила видео в сеть, за что ее впоследствии задержали.

Кроме того, Россия снова использовала международную трибуну для дискредитации Украины и Запада.

"Но также интересно, что Бортников признал, что нападение на "Крокус Сити Холл" было делом ИГИЛ, что опровергает предыдущие обвинения Украины в причастности к этому инциденту", - добавляет Коваленко.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о БпЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Провокации РФ на территории Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 октября три российских дрона залетели на территорию Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что жители одного из белорусских городов слышали взрыв беспилотника. По словам руководителя ЦПИ при СНБОУ Андрея Коваленко, Россия может пытаться спровоцировать атаку вблизи Мозырского НПЗ, чтобы обвинить в этом Украину и потребовать от Лукашенко соответствующих действий.

Отмечается, что три дрона "Шахед" вошли в воздушное пространство Беларуси днем 3 октября, когда в небе находился вертолет Александра Лукашенко. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" подтвердила этот инцидент.

Обозреватель Александр Коваленко отмечает, что Россия может использовать белорусское воздушное пространство как маршрут для "Шахедов" во время атак на Украину, чтобы уменьшить риск их уничтожения украинскими средствами ПВО.

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