СМИ: в Сочи сносят резиденцию Путина, все - из-за украинских дронов

Самолеты Путина даже стали отключать транспондеры во время официальных рейсов диктатора.

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Путин испугался дронов / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Единая Россия

Резиденция диктатора страны-агрессора Владимира Путина в Сочи Краснодарского края на стадии ликвидации, отмечают журналисты издания "Проект".

Свою резиденцию Путин не посещал около 7 месяцев, чего, по словам авторов расследования, не было в течение последних 10 лет.

На спутниковых фото, предоставленных редакцией издания, видно, что в промежутке между февралем и мартом 2024 года рабочие снесли главное здание комплекса.

Сейчас на месте здания виднеется котлован и строительная техника.

Между тем, генсека МАГАТЭ Гросси в марте 2024 года Путин принимал в этой же резиденции, но в другом здании - в зале заседаний.

Анонимный "знакомый Путина" в комментарии "Проекту" объяснил, что диктатор просто боится атак украинских дронов. Это, к примеру, подтверждает и тот факт, что пилоты президентских самолетов с 2023 года начали отключать транспондеры во время официальных рейсов - чтобы их нельзя было "вычислить" в режиме реального времени на специальных веб-ресурсах.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, в ночь на понедельник, 7 октября, во временно оккупированном РФ Крыму прозвучала серия взрывов. Были атакованы аэродромы "Бельбек" и "Саки". Также в Феодосии горит нефтебаза. Всего местные жители насчитали до 12-15 взрывов. Также раздавались очереди из крупнокалиберного оружия.

К слову, российские оккупанты 3 октября заявили о взрывах неподалеку Курской АЭС в окрестностях города Курчатова Курской области. СМИ писали о вторичной детонации, а из космоса был виден пожар в месте расположения странного военного ангара.

Кроме того, 28 сентября на железнодорожном мосту в Самарской области России произошел взрыв. Неизвестное устройство сдетонировало в районе города Кинель.

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