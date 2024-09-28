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На железнодорожном мосту в РФ прогремел мощный взрыв: поезда не ходят - СМИ

Руслана Заклинская
28 сентября 2024, 20:26
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Во время взрыва по мосту двигался грузовой поезд.
На железнодорожном мосту в РФ прогремел мощный взрыв: поезда не ходят - СМИ
Взрыв на железнодорожном мосту остановил движение поездов / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В субботу, 28 сентября, на железнодорожном мосту в Самарской области России произошел взрыв. Неизвестное устройство сдетонировало в районе города Кинель. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Взрыв произошел примерно в 13:30 на железнодорожном мосту в районе города Кинель. В результате взрыва повреждены две бетонные конструкции, поддерживающие железнодорожное полотно.

По информации источников Baza, во время инцидента по мосту двигался грузовой поезд. Движение поездов по мосту временно остановили, хотя сами железнодорожные пути не пострадали.

видео дня

На месте происшествия работают правоохранители. Детали взрыва, в частности вид устройства, которое сдетонировало, пока не уточняются. По данным росСМИ, взрыв был такой силы, что в соседнем поселке у автомобилей сработала сигнализация.

Смотрите видео с места взрыва в РФ:

Взрывы в РФ - новости по теме

Напомним, в ночь на 18 сентября в Торопце, расположенном в Тверской области РФ, произошел пожар на складе боеприпасов в результате атаки дронов. Взрывы были настолько громкими, что их слышали в соседних областях.

Арсенал в Торопке атаковали дроны Службы безопасности Украины. Там хранились ракеты "Искандер", "Точка-У" и другие боеприпасы.

Как сообщал Главред, 28 августа на Рязанской ГРЭС возник пожар, который произошел после взрыва. Эта электростанция входит в состав ПАО "ОГК-2" и является шестой по мощности в России.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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