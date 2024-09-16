Спецназовцы ГУР мощно ударили по российской базе беспилотников в Сирии

На этой базе в Сирии российские войска производили и тестировали ударные БПЛА.

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ГУР атаковали армию РФ в Сирии / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины из группы "Химик" утром 15 сентября атаковали российскую военную базу в Сирии.

Как сообщает источник Kyiv Post в военной разведке, операция состоялась на юго-восточных окраинах Алеппо, также были получены соответствующие кадры спецоперации.

На указанной базе российские войска изготавливали и тестировали ударные БПЛА. Кроме того, атакованная база использовалась россиянами для изготовления "камуфлированных самодельных взрывных устройств", боевые части которых хранились на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.

видео дня

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

На эксклюзивном видео Kyiv Post видно символику украинской военной разведки неподалеку от российской базы. Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта. Также на видео видно взрывчатку, которая была предварительно заложена в помещении базы.

В конце июля Kyiv Post получил несколько эксклюзивных видео и фото, на которых видно продолжение спецоперации бойцов подразделений Главного управления разведки по уничтожению российских войск в Сирии.

Напомним, что в конце июля бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии. Операцией занялись бойцы спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Удар был нанесен по аэродрому "Кувейрес", к востоку от Алеппо.

В ГУР намекнули на новые операции по уничтожению наемников РФ. Андрей Юсов отметил, что у этих событий есть разные последствия. В частности, после уничтожения вагнеровцев в Мали известно о переброске туда дополнительных частей наемников РФ из других уголков Африки.

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