В РФ взорвали росгвардейцев вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали операции

Акт возмездия осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья.

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В Екатеринбурге атаковали базу Росгвардии / Коллаж: Главред, Фото: gur.gov.ua

В российском Екатеринбурге вчера, 11 сентября, прогремел взрыв возле КПП воинской части, в которой базируются военные Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, взрыв акцию организовали при участии российского подполья.

Уточняется, что акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора.

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"Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев", - говорится в сообщении.

В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждена автомобильная техника россиян.

Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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