В РФ взорвали росгвардейцев вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали операции

В российском Екатеринбурге вчера, 11 сентября, прогремел взрыв возле КПП воинской части, в которой базируются военные Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, взрыв акцию организовали при участии российского подполья.
Уточняется, что акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора.
"Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев", - говорится в сообщении.
В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждена автомобильная техника россиян.
Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области. Грузовой поезд обеспечивал логистические потребности армии РФ. 11 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.
Как сообщалось ранее, специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.
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