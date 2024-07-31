"Выбили" десятки целей в РФ: СМИ раскрыли детали масштабной кибератаки ГУР

В течении недели специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке, атака длилась непрерывно в течение недели и поразила онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.
При этом уточняется, что все атакованные ресурсы тем или иным способом были вовлечены в поддержку или финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины.
Детали DDOS-атаки ГУР
Уточняется, что россиянам так и не удалось восстановить должное функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров. До сих пор наблюдаются сбои в работу веб-ресурсов Минобороны, МВД и ФНС.
При этом результаты операции ГУР почувствовали миллионы пользователей по всем регионам России. По оценкам вражеских кибераналитиков, учитывая успех, который удалось достичь украинским хакерам, прогнозы по поводу последствий последующих подобных атак - неутешительны.
"Сейчас можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто участвовал, помогал и болел. Конечно, это лишь прелюдия к еще более интересным событиям. Россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры умирающую яму. Наступает подходящее время для врага вспомнить идею изолированного, исконно-русского "Чебурнета" со рвами, диджитал-вертухаями и фаерволами по периметру. До встречи в следующем акте этой увлекательной истории", - прокомментировал завершение операции собеседник в ГУР МОУ.
Какие структуры в РФ попали под киберудар
- ВТБ-Банк;
- Альфа Банк;
- СебрБанк;
- Райффайзен банк;
- РСХБ Банк;
- Ак "Барс";
- Росбанк;
- Газпромбанк;
- Т-Банк;
- іБанка;
- банк "Дом. рф";
- Банк России;
- ресурсы Минобороны РФ, МВД и ФНС.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Хакерские атаки - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.
Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
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