Бойцы ГУР сбили над Черным морем российский истребитель за $50 млн

Самолет Су-30СМ принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки.

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Бойцы ГУР сбили российский Су-30СМ / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот

Бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Украины уничтожили в акватории Черного моря российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Истребитель упал в море.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, самолет Су-30СМ принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

"Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27", - говорится в сообщении.

В обеденное время захватчики доложили командованию, что обнаружили в море - в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут - характерное пятно от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Смотрите видео - Разведчики сбили в Черном море самолет Су-30СМ:

Самолет Су-30СМ - что о нем известно Су-30СМ (по кодификации НАТО: Flanker-H) — российский тяжёлый многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный для завоевания господства в воздухе. По сути, это модификация Су-30МКИ. Первый полёт истребитель Су-30СМ совершил в 2012 году. Истребитель Су-30СМ способен действовать днём и ночью, в любых погодных условиях, он может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолётам группы (в том числе и бомбардировщикам Су-34). Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Как сообщал Главред, в конце августа военные подразделения ПВО 28-й ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении на Донбассе. Самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины.

28 июня военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью.

7 июля стало известно, что еще один российский Су-25 долетался - самолет сбили на Донбассе.

Су-25 инфографика / Инфографика: Главред

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