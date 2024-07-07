'Догорает в украинской степи': ВСУ сбили российскую 'птичку' на ключевом направлении

Силы обороны Украины сбили российский штурмовой самолет Су-25 в небе над Донецкой областью. Об успешных действиях украинских защитников сообщили в ОСУВ "Хортица" .
Как говорится в сообщение, украинские военные сбили российский самолет на Покровском направлении. Кроме того, отмечается, что этот Су-25 наносил удары по позициям подразделений Сил обороны Украины.
"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса", - отметили в ОСУВ "Хортица".видео дня
Самолет Су-25
Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.
Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.
Уничтожение российской авиации - удары по аэродромам РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июня военнослужащие Национальной гвардии Украины сбили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью, о чем сообщила пресс-служба Нацгвардии и опубликовала соответствующее видео.
Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Армии США, полковник Розанна Клементе заявила, что Украина могла сбить российский самолет А-50 над Азовским морем, используя системы ПВО, переданные союзниками.
8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" в Архангельской области РФ, расположенному в 589 километрах от украинской границы. В результате операции был поражен самый современный российский истребитель Су-57, о чем сообщила пресс-служба ГУР.
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