'Догорает в украинской степи': ВСУ сбили российскую 'птичку' на ключевом направлении

Успешную работу по сбиванию российского штурмовика Су-25 осуществили военные отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Украинские военные сбили еще один российский Су-25 / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, armyinform

Силы обороны Украины сбили российский штурмовой самолет Су-25 в небе над Донецкой областью. Об успешных действиях украинских защитников сообщили в ОСУВ "Хортица" .

Как говорится в сообщение, украинские военные сбили российский самолет на Покровском направлении. Кроме того, отмечается, что этот Су-25 наносил удары по позициям подразделений Сил обороны Украины.

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса", - отметили в ОСУВ "Хортица". видео дня

Самолет Су-25 Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Уничтожение российской авиации - удары по аэродромам РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июня военнослужащие Национальной гвардии Украины сбили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью, о чем сообщила пресс-служба Нацгвардии и опубликовала соответствующее видео.

Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Армии США, полковник Розанна Клементе заявила, что Украина могла сбить российский самолет А-50 над Азовским морем, используя системы ПВО, переданные союзниками.

8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" в Архангельской области РФ, расположенному в 589 километрах от украинской границы. В результате операции был поражен самый современный российский истребитель Су-57, о чем сообщила пресс-служба ГУР.

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