УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Догорает в украинской степи": ВСУ сбили российскую "птичку" на ключевом направлении

Юрий Берендий
7 июля 2024, 16:55
70
Успешную работу по сбиванию российского штурмовика Су-25 осуществили военные отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
'Догорает в украинской степи': ВСУ сбили российскую 'птичку' на ключевом направлении
Украинские военные сбили еще один российский Су-25 / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, armyinform

Силы обороны Украины сбили российский штурмовой самолет Су-25 в небе над Донецкой областью. Об успешных действиях украинских защитников сообщили в ОСУВ "Хортица" .

Как говорится в сообщение, украинские военные сбили российский самолет на Покровском направлении. Кроме того, отмечается, что этот Су-25 наносил удары по позициям подразделений Сил обороны Украины.

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса", - отметили в ОСУВ "Хортица".

видео дня

Самолет Су-25

Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.

Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Уничтожение российской авиации - удары по аэродромам РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июня военнослужащие Национальной гвардии Украины сбили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью, о чем сообщила пресс-служба Нацгвардии и опубликовала соответствующее видео.

Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Армии США, полковник Розанна Клементе заявила, что Украина могла сбить российский самолет А-50 над Азовским морем, используя системы ПВО, переданные союзниками.

8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" в Архангельской области РФ, расположенному в 589 километрах от украинской границы. В результате операции был поражен самый современный российский истребитель Су-57, о чем сообщила пресс-служба ГУР.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Су-25
Реклама

Главное за день

В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

17:20 Украина
Уничтожили более 80 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

Уничтожили более 80 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

16:28 Украина
Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

15:20 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали 6593

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов 4751

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк 4201

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк

Тела зажало в автобусе: в Ровенской области фура убила сразу 14 человек 3051

Тела зажало в автобусе: в Ровенской области фура убила сразу 14 человек

Последние новости

17:37

"Психанула": Даша Астафьева удивила сменой имиджа

17:36

Только не в холодильнике: где лучше всего хранить огурцы, чтобы они не сморщилисьВидео

17:20

В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

17:00

Как сделать клей из подручных средств: простые советы помогут по хозяйству

16:55

"Догорает в украинской степи": ВСУ сбили российскую "птичку" на ключевом направлении

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
16:28

Уничтожили более 80 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

16:16

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ

16:00

Алена Винницкая жестко раскритиковала Веру Брежневу: "С недоверием отношусь"

15:20

Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

Реклама
15:07

Электричества может не быть: украинцам грозит зима без отопления и водоснабжения

15:01

Только не холодную воду: что надо пить, когда очень жаркоВидео

14:36

Появился острый ответ Украины на идею Болгарии склонить к "миру" с Путиным

14:17

Умер Джон Ландау - оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара"

14:12

Враг использует козырную карту: Братчук рассказал, что происходит на фронте

13:57

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Раков потянет на приключения, Льву - свидания

13:29

Разведчики ГУР уничтожили два военных объекта оккупантов в Донецкой областиФото

13:27

Под Воронежем все еще смачно детонирует склад с ракетами: снаряды разлетаются по селамВидео

13:06

Церковный праздник 8 июля: что нельзя делать в день великомученика Прокопия

12:52

Как погладить вещи, если дома нет света - проверенные способы

12:46

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 июля: Девам - встреча, Рыба - трудности

Реклама
12:45

Валерий Залужный показал романтику с женой и заговорил про Украину

12:38

Кто из студентов получат отсрочку: появилось объяснение

12:03

ВСУ опровергли данные о потере 99 тысяч военных России в битве за Часов Яр

11:53

За час склад не переместишь: в чем проблема сбития разведывательных БПЛА России

11:45

"Не дай Бог": известный шоумен раскрыл подробности конфликта Билык и Пугачевой

11:44

Можно ли говорить "круглодобово": какой ошибки надо избегатьВидео

11:21

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Овнам - доход, Львам - неприятности

11:05

Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40

11:02

Больше чем после Второй мировой: The Economist раскрыло потери РФ в Украине

10:47

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Овнов хотят обмануть, Ракам - расходы

10:19

Гороскоп на завтра 8 июля: Рыбам - проблемы с деньгами, Льва нужно быть осторожней

10:02

Взрывы и подготовка эвакуации: в России пожар на "жирном" объекте

09:40

В Крыму взорвался газораспределительный узел: вспыхнул масштабный пожарВидео

08:45

"Мертвая зона" для оккупантов: Плетенчук рассказал о ситуации в Черном море

08:40

Била ракетами и дронами: РФ ночью атаковала Украину - какие последствияФото

07:43

Хочет сорвать поддержку Украины: в ISW описали коварные планы Орбана

06:34

Парад мирных договоров: что дальше?мнение

05:30

Почему 7 июля нельзя стирать вещи: строгие приметы наших предков

04:40

"Нужно снимать войска": Жданов раскрыл направление главного удара РФ

04:00

Тяжелобольная Селин Дион внезапно вернется с концертами: что произошло

Реклама
03:21

Понравится и взрослым, и детям: милая головоломка, которую нужно разгадать за 13 секунд

02:00

Переговоры с РФ: историк сказал, какие "острые" условия могут поставить оккупанты

01:08

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов

00:25

Совсем испорченная: путинистка Валерия становится алкоголичкой

00:10

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк

00:04

Могилевская похвасталась шикарными формами в обтягивающем трико

06 июля, суббота
23:01

Обязательно ли уничтожать Керченский мост: главком украинского флота оценил вариант

22:25

Почему никаких основательных переговоров пока не будетмнение

22:22

"Он был мне другом". Ада Роговцева посвятила спектакль убитому россиянами Паше Ли

21:32

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали деталиВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять