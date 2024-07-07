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Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

Юрий Берендий
7 июля 2024, 15:20
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Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к российскому диктатору Путину, в МИД Венгрии сообщили о новых "мирных шагах" в отношении Украины.
Это не конец: Орбан анонсировал новые 'неожиданные встречи' после визита к Путину
В Венгрии анонсировали новые "мирные шаги" в отношении Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после официального визита в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, анонсировал еще ряд "неожиданных встреч". Об этом он рассказал в интервью Роджеру Кьоппелю - главному редактору швейцарского сайта и еженедельника Die Weltwoche.

Орбан назвал переговоры с Путиным "чрезвычайным" фактом, в частности из-за контроля, который тот якобы осуществляет.

"Вы упомянули о боеголовках, но есть еще территория, население и огромные природные ресурсы, которые они имеют. Так что это настоящая империя. Один человек управляет настоящей империей", - отметил глава венгерского правительства.

видео дня

Он также подчеркнул, что поездка к Путину организовывалась в условиях строгой секретности, и сохранял ее в тайне "настолько долго, насколько мог".

Он отметил, что "подобные неожиданные встречи" могут состояться на следующей неделе, но не уточнил с кем именно.

Сразу после этого заявления, глава венгерского МИД Петер Сийярто в своем Facebook анонсировал новые так называемые "мирные шаги" его страны по урегулированию войны России против Украины и посоветовал "пристегнуть ремни".

Сначала он опубликовал пост о первой неделе венгерского председательства в Евросоюзе.

Он отметил, что следующие полгода пройдут под знаком миссии мира для установления мира в европейском регионе.

А потом появилось видео, на котором Сийярто заявил, что на этой неделе в Европе было много провоенных политиков, которые "прятались и критиковали" премьера Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным.

"Эти нападки нас не сдерживают и не смущают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, которые поддерживают войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе", - добавил министр.

"Мирный план" Виктора Орбана

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Визит Орбана в Украину - что известно о переговорах Орбана и Путина

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими визитами в Киев и Москву пытается отвлечь внимание западных стран от помощи Украине в пользу возможных мирных переговоров с Россией, с целью подорвать европейскую поддержку Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.

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