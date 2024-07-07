Враг использует козырную карту: Братчук рассказал, что происходит на фронте

Интенсивные атаки врага ВСУ по состоянию на сейчас фиксируют на пяти направлениях фронта. Там у армии страны-агрессора России есть определенные тактические успехи. Это обусловлено активным использованием РФ авиационной поддержки, рассказал в эфире FREEДОМ представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По его словам, штурмовые действия врага фиксируют буквально по всему фронту, интенсивные бои происходят на Лиманском, Северском, Кураховском, Торецком и Бахмутском направлениях. Россияне таким образом реализуют одну из задач - растянуть силы ВСУ на всем фронте, чтобы украинские резервы и ударные группировки не могли применять для будущих атакующих действий.
Из-за таких действий оккупантов, Украина сейчас проводит оборонительную стратегическую операцию и пытается максимально стабилизировать фронт, истощать ресурсы противника, который сейчас бросает в бои, фактически, все, что имеет.
"Хотя тактически определенные успехи у противника, к сожалению, есть. И это обусловлено тем, что он использует наиболее козырную и, пожалуй, единственную карту - авиационную поддержку. Это использование авиационных бомб, которые несут огромные разрушения. Артиллерийские системы у врага тоже есть. Он использует максимально свои резервы, запасы боеприпасов для того, чтобы продолжать тактику выжженной земли. Ничего не меняется. Это единственное, что у россиян сегодня, наверное, получается на поле боя - уничтожение украинских населенных пунктов. И только тогда возможно их незначительное тактическое продвижение вперед", - сказал Братчук.
В то же время ВСУ не прекращают вести контрбатарейную борьбу на всех участках фронта. Таким образом они уничтожают по несколько десятков артиллерийских систем ежесуточно и это в будущем скажется на результатах на поле боя.
Братчук также обратил внимание на то, что на севере - в Сумской и Черниговской областях, вблизи границы со страной-агрессором, несколько спала интенсивность разведки оккупантов с воздуха. В то же время не наблюдается и формирования ударных групп противника, которые могли бы перейти в наступление в ближайшее время.
Относительно ситуации на Харьковщине представитель Украинской добровольческой армии сказал следующее: на севере украинские контратаки приводят к отодвижению россиян на некоторых участках и возвращению опорных пунктов под контроль ВСУ. Российским войскам там приходится максимально применять авиационное вооружение, чтобы избежать бегства своих же подразделений из Харьковской области.
Кто такой Сергей Братчук?
Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной военкодминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.
С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.
Ситуация на фронте - что известно
Накануне аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные российские войска продвинулись вблизи Торецка - в Северном и в Нью-Йорке в Донецкой области. Кроме того, захватчики имеют продвижение на север от Парасковиевки под Донецком.
Ранее сообщалось, что россияне штурмуют позиции украинских военных в Донецкой области. В результате постоянных атак возникает угроза захвата трассы Покровск - Константиновка.
Напомним, на Харьковщине ситуация переходит на сторону ВСУ. Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях в регионе и могут развить это в тактический успех.
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