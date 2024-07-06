РФ пошла в новое наступление на Харьковщине: в ВСУ назвали 'горячие' направления

На севере Харьковской области российские оккупационные войска совершили 4 атаки в субботу, 6 июля, две из них по состоянию на утро отражены.
Как рассказал спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх в эфире национального телемарафона, атаки произошли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.
Украинский офицер уточнил, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" враг потерял уничтоженными и ранеными 134 человека.
Ситуация в Волчанске
По его словам, разведка Украины зафиксировала передвижение личного состава войск РФ в Волчанске. Таким образом, россияне пытаются восстановить состояние боевой готовности не только в Волчанске, но и в других населенных пунктах.
В то же время он отметил, что официального сообщения о продвижении врага в районе Волчанска сейчас нет.
Повх добавил, что периодически украинская разведка фиксирует появление подразделений "Ахмат". Однако, как всегда, они не присутствуют на линии боевого столкновения, а используются в качестве так называемых заградительных отрядов.
Что говорят в Генштабе
Подразделения Сил обороны с начала суток и по состоянию на 16:00 отбили на харьковском направлении семь вражеских атак - вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска, ситуация под контролем украинских сил, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"От систематических бомбардировок вражеской авиации страдает Харьковщина. Сегодня, со стороны российской территории, террористы в целом нанесли девять авиаударов - сбросили 13 КАБов. Били по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора", - говорится в сводке Генштаба в Telegram.
Отмечается, что в то же время ВСУ отбили семь вражеских штурмов вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска. "Ситуация контролируемая", - подчеркивает Генштаб.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
Бои на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.
Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.
Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.
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