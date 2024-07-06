РФ пошла в новое наступление на Харьковщине: в ВСУ назвали 'горячие' направления

Сегодня на Харьковщине РФ нанесла девять авиаударов и сбросила 13 КАБов.

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ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

На севере Харьковской области российские оккупационные войска совершили 4 атаки в субботу, 6 июля, две из них по состоянию на утро отражены.

Как рассказал спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх в эфире национального телемарафона, атаки произошли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

Украинский офицер уточнил, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" враг потерял уничтоженными и ранеными 134 человека.

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Ситуация в Волчанске

По его словам, разведка Украины зафиксировала передвижение личного состава войск РФ в Волчанске. Таким образом, россияне пытаются восстановить состояние боевой готовности не только в Волчанске, но и в других населенных пунктах.

В то же время он отметил, что официального сообщения о продвижении врага в районе Волчанска сейчас нет.

Повх добавил, что периодически украинская разведка фиксирует появление подразделений "Ахмат". Однако, как всегда, они не присутствуют на линии боевого столкновения, а используются в качестве так называемых заградительных отрядов.

Что говорят в Генштабе

Подразделения Сил обороны с начала суток и по состоянию на 16:00 отбили на харьковском направлении семь вражеских атак - вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска, ситуация под контролем украинских сил, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"От систематических бомбардировок вражеской авиации страдает Харьковщина. Сегодня, со стороны российской территории, террористы в целом нанесли девять авиаударов - сбросили 13 КАБов. Били по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора", - говорится в сводке Генштаба в Telegram.

Отмечается, что в то же время ВСУ отбили семь вражеских штурмов вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска. "Ситуация контролируемая", - подчеркивает Генштаб.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

/ Главред

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