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С новой мощью в наступление: армия РФ подтягивает резервы под Волчанском

Юлия Закрепа
6 июня 2024, 14:17обновлено 6 июня, 18:18
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Оккупанты не прекращают обстреливать города Украины и таким образом терроризируют мирное население.
С новой мощью в наступление: армия РФ подтягивает резервы под Волчанском
Россияне хотят захватить Волчанск / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

"Сейчас на Харьковском направлении они осуществляют перегруппировку войск. Заводят дополнительные резервы, чтобы восстановить мощности штурмовых действий - не только на направлении Липцов, но и в направлении Волчанска. На Харьковском направлении российские оккупационные войска перегруппировываются и привлекают дополнительные резервы. Оккупанты планируют с новой мощностью возобновить штурмовые действия на направлении Липцов", - сказал Литвин в эфире телемарафона.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать города Украины и таким образом терроризируют мирное население. В частности, это касается Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, только 3 июня противник сбросил не менее 30 авиабомб на Харьковскую область, что в результате привело к пострадавшим и различным разрушениям частных зданий. Соответственно, россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация в Волчанске: что известно

Напомним, что аналитики ISW сообщили, что россияне прорвались возле Волчанска, однако замедлили наступление. Командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления.

Россияне массово отказываются воевать под Волчанском. В районе Волчанска Харьковской области украинские защитники только за один день взяли в плен около 60 российских оккупантов, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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война в Украине ВСУ линия фронта Харьковская область Волчанск
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