Позиции переходят 'из рук в руки': Сазонов раскрыл тяжелую ситуацию в Волчанске

В Волчанске нет четкой линии, где бы можно было точно определить, кто контролирует сколько процентов города, рассказал Кирилл Сазонов.

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В Волчанске находятся как ВСУ, так и оккупанты / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 117 отдельная бригада территориальной обороны

В Волчанске Харьковской области находятся как украинские защитники так и российские оккупанты. Сложно определить, кто контролирует какую часть города, поскольку контроль над позициями постоянно переходит "из рук в руки". Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов "24 каналу".

"Бои продолжаются в городе. Там есть и враг, и наши. Очень условно можно говорить, кто какую часть контролирует, потому что позиции переходят от одной стороны к другой, потом обратно. Где-то серые зоны, где никого нет, кто-то пытается обойти. Нет такой линии фронта, чтобы можно было точно вычислить", - пояснил военный.

По его словам, в соцсетях часто появляется информация, что Украина контролирует "такой-то" процент Волчанска, а РФ - "такой-то", но ситуация постоянно меняется. Сазонов отметил, что нет четкой линии, где бы можно было точно определить, кто контролирует сколько процентов города.

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"К сожалению, в той части города, которую контролируют ВСУ, постоянно прилетают артиллерия, снаряды, ракеты, КАБы. Город разрушают. Видимо, от города ничего не останется. Это не информация от Генштаба. Такое видение побратимов. На их участке вот такое впечатление", - сказал он.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Наступление РФ на Харьковщине - бои вблизи Волчанска

Напомним, ситуация в Харьковской области остается сложной. Волчанск является одной из главных целей россиян, однако Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Также оружие из США, в частности бомбы GLSDB, ПТРК Javelin и артиллерийские снаряды калибра 155 мм, помогли ВСУ остановить наступление российской армии на Харьковщине, по словам аналитика Bild Юлиана Репке. Российские войска остаются на тех же позициях вблизи села Липцы, которые им удалось захватить в первые трое суток наступления.

Как сообщал Главред, оккупантам не хватает войск для захвата Харькова. Украинские войска применяют стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции, которая вызывает сомнения в ее эффективности, пишет The New York Times.

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