ВСУ с помощью оружия из США остановили армию РФ на Харьковщине - Bild

Известный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что ВСУ остановили наступление армии России на Харьковщине.

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ВСУ остановили наступление РФ на Харьковщине - Bild / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

ВСУ сумели остановить наступление армии страны-агрессора РФ на Харьковщине. В частности, благодаря оружию из США. Об этом заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Он говорит, что продвижение российской армии застопорилось 11 суток после того, как она перешла государственную границу в Харьковской области.

Репке говорит, что вблизи села Липцы россияне остаются на тех же позициях, которые им удалось захватить в первые 3 суток наступления.

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Тем временем в Волчанске продолжаются бои ВСУ с оккупантами за город. Впрочем, в его окрестностях, по данным Репке, также нет прогресса у армии РФ.

Аналитик отмечают ‒ продвижение захватчиков удалось остановить благодаря использованию ВСУ нового американского оружия. Теперь украинцы активно используют бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

"За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряла в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки", — подытожил он.

Наступление РФ 2024 - ситуация на Харьковщине

Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 19 мая.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Ситуацию на севере Харьковщины удалось стабилизировать, заявил на днях президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продвинулись вглубь территории Украины на 10 километров. Цель врага – захват Волчанска.

Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

Бои в Харьковской области не окажут решающего влияние на войну. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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