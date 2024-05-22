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ВСУ с помощью оружия из США остановили армию РФ на Харьковщине - Bild

Дмитрий Видоменко
22 мая 2024, 11:49
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Известный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что ВСУ остановили наступление армии России на Харьковщине.
фронт, ВСУ,
ВСУ остановили наступление РФ на Харьковщине - Bild / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

ВСУ сумели остановить наступление армии страны-агрессора РФ на Харьковщине. В частности, благодаря оружию из США. Об этом заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Он говорит, что продвижение российской армии застопорилось 11 суток после того, как она перешла государственную границу в Харьковской области.

Репке говорит, что вблизи села Липцы россияне остаются на тех же позициях, которые им удалось захватить в первые 3 суток наступления.

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Тем временем в Волчанске продолжаются бои ВСУ с оккупантами за город. Впрочем, в его окрестностях, по данным Репке, также нет прогресса у армии РФ.

Аналитик отмечают ‒ продвижение захватчиков удалось остановить благодаря использованию ВСУ нового американского оружия. Теперь украинцы активно используют бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

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"За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряла в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки", — подытожил он.

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Наступление РФ 2024 - ситуация на Харьковщине

Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 19 мая.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Ситуацию на севере Харьковщины удалось стабилизировать, заявил на днях президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продвинулись вглубь территории Украины на 10 километров. Цель врага – захват Волчанска.

Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

Бои в Харьковской области не окажут решающего влияние на войну. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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