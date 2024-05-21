"Нет ни сил, ни средств": сможет ли РФ подойти к Харькову и взять под контроль трассы

Сейчас у российских войск есть возможность на расстоянии 20 километров доставать до окружной дороги.

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Роман Свитан оценил риск российского наступления на Хакрьков / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду ответил, существует ли угроза того, что россияне могут подойти к Харькову и взять под контроль трассы, которые ведут к городу.

По его мнению, российские оккупанты к Харькову точно не подойдут.

"Чтобы взять трассы, которые ведут в город, им нужно пройти весь областной центр. Основные трассы там идут с востока на запад. Трассы уходят на запад и на северо-запад, без контроля над Харьковом до них не добраться", - объяснил эксперт.

Он добавил, что сейчас у российских войск есть возможность на расстоянии 20 километров доставать до окружной дороги. Но это восточная трасса – на Белгород, поэтому по ней никто ничего подвозить не будет.

"Противник не будет двигаться на Харьков, поскольку для этого у него нет ни сил, ни средств. Движение будет, в основном, в сторону Волчанска. Причем им интересен не сам Волчанск, а выход на железную дорогу – на Бурлук и Купянск. Россияне хотят выйти на Купянск с западного направления, правого берега реки Оскол", - считает Свитан.

Смотрите интервью Романа Свитана Главреду:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление РФ 2024 - ситуация на Харьковщине

Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 19 мая.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Ситуацию на севере Харьковщины удалось стабилизировать, заявил на днях президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продвинулись вглубь территории Украины на 10 километров. Цель врага – захват Волчанска.

Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

Бои в Харьковской области не окажут решающего влияние на войну. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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