ГУР вывело из строя официальный ресурс российской железной дороги – СМИ

Кратко:
- Из-за атаки нарушена работоспособность системы zd.ru
- РЖД подтвердили атаку
Киберспециалисты ГУР МО Украины вывели из строя сайт РЖД в результате мощной атаки. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в ГУР в воскресенье, 8 июня.
Отмечается, что из-за нестандартной атаки нарушена работоспособность системы zd.ru. Операция в частности привела к сбою работы серверов NS, которые отвечают за распознавание доменных имен в сети.
В свою очередь, РЖД подтвердили атаку с интенсивностью 6 ГБ и 2,5 млн пакетов в секунду, что сделало невозможным доступ российских пользователей к ресурсу.
Соответственно, российские пользователи фактически потеряли возможность пользоваться ресурсами РЖД.
Хакерские атаки - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.
В результате DDOS-атаки на страну-агрессора РФ киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны ударили по крупнейшим российским банкам.
Более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали ГУР МО. Пострадали серверы военных, административных и финансовых учреждений, которые поддерживают агрессию России против Украины.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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